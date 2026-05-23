Nyakunkon az évszázad legdurvább El Niño-ja - 1877 óta nem volt ilyenre példa

1877-ben az emberiségre egy példátlan erősségű El Niño csapott le. A jelenség súlyos szárazságokat, éhínségeket és betegséghullámokat indított el világszerte, amelyek a becslések szerint több tízmillió ember halálához vezettek. Egyes kutatók szerint ez volt a Föld első klímakatasztrófája, azonban most úgy tűnik nyakunkon van még egy, és ez most sokkal durvább lehet.

Mit is takar az El Niño jelenség?

Ez egy természetes éghajlati jelenség, amely a Csendes-óceán egyenlítő környéki részén alakul ki. Normál esetben ezen a területen meghatározott irányban mozognak a szelek és az óceáni áramlatok, azonban az El Niño idején a Csendes-óceán vize aggasztóan fel szokott melegedni. Mindez az egész bolygó időjárását befolyásolja, míg néhol rendkívüli szárazság és hőség alakul ki, más helyeken heves esők és áradások. A szakértők szerint erre az egészre most ráerősíthet az is, hogy bolygónk légköre és az óceánok már eleve melegebbek, mint a 19. században.

Aggasztóan magas a Csendes-óceán hőmérséklete

A szakemberek szerint a Csendes-óceán felszíni hőmérséklete most rendkívül gyorsan emelkedik, egyes modellek szerint az eltérés akár 3 Celsius-fokot is meghaladhatja az átlaghoz képest. Ez már az úgynevezett „szuper El Niño” kategória - írta a Köpönyeg.

Ez a megfigyelés több kutató szerint is azt jelentheti, hogy az egyik legerősebb El Niño csaphat le ránk az 1800-as évek óta. Szerencsére a manapság már sokkal fejlettebbek az időjárási modellek és a megfigyelőrendszerek, így jobban fel lehet készülni.

Bár a jelenség a Csendes-óceán felett alakul ki, Európa sincs biztonságban. Magyarországon az El Niño extrém hőmérséklet-emelkedést, hőhullámokat, felborult csapadékeloszlást és szélsőséges időjárási viszonyokat okozhat.