Felkészültél a bolygó legnagyobb időjárási hullámvasútjára? - itthon is érezni fogod

A meteorológusok megerősítették: a hűvösebb korszakot jelentő La Niña végleg távozott, és a Csendes-óceán vizeinek drasztikus melegedésével megérkezett az El Niño. Ez a természetes, de brutális erejű éghajlati jelenség olyan hatással van a bolygó időjárására, mint egy óriási fűtőtest – amit valaki most maximumra tekert.

Mi az a szuper El Niño, és hogyan érinti az időjárást?

Az El Niño során a Csendes-óceán trópusi vizei szokatlanul felmelegszenek, ami láncreakciót indít el a légkörben. A „szuper” jelzőt akkor kapja, ha a víz hőmérséklete több mint 2-2,5 fokkal haladja meg az átlagot. Ez globálisan rekordmeleg éveket jelenthet – a szakértők tartanak tőle, hogy 2026 nyara lehet a történelem legforróbb időszaka. Míg ez Ausztráliában pusztító aszályokat, Dél-Amerikában pedig özönvízszerű esőzéseket okoz, addig Európa számára más meglepetéseket tartogat.

Hogyan érinti ez Magyarországot?

Bár az El Niño központja tőlünk több ezer kilométerre van, a hatása a Kárpát-medencébe is begyűrűzik. Fontos tudni: nálunk ez nem jelent azonnali katasztrófát, de a mintázatok lassan megváltoznak.

Enyhébb telek: Statisztikailag az El Niño-években Európa nagy részén, így nálunk is gyakrabban fordulnak elő enyhébb, csapadékosabb telek a fagyos, havas időszakok helyett.

Kiszámíthatatlan nyár: A globális hőtöbblet miatt a nyári hőhullámok intenzívebbé válhatnak, és a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék és a villámárvizek kockázata is megnő.

Mikor fogjuk ezt érezni?

A jelenség hatása nem egyik napról a másikra jelentkezik. A csúcsot általában a téli hónapokban éri el. Innen ered az elnevezés is, hiszen az El Niño, jelentése „kisded” - utalva a karácsonyi időszakra.

Magyarországon az igazi változásokat majd a következő pár évben tapasztalhatjuk meg – leginkább időjárási anomáliák formájában.

A szuper El Niño az árakat is felverheti, mivel a globális mezőgazdaság, azaz a kávé, a cukor és a gabona is megérzi az extrém időjárást, ami a világpiaci árakon keresztül a magyar boltok polcain is visszaköszönhet.