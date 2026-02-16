Súlyos figyelmeztetés: ez éri el hazánkat idén nyáron, már most készülj!
A jelenlegi előrejelzések szerint az idei nyár minden eddiginél forróbb lehet. A szakemberek úgy látják, hogy júliusban és augusztusban az ország több pontján 40 Celsius-fokos csúcshőmérséklet, vagy akár több is kialakulhat, ami nemcsak az elmúlt évtizedek, hanem akár az elmúlt száz év legmelegebb időjárását jelentheti.
Lapunk már korábban beszámolt arról, hogy a 2026-os globális időjárást nagy valószínűséggel egy erősödő El Niño-hatás alakíthatja, amely a jelenlegi La Niña időszakot válthatja fel. Ez az átalakulás melegebb átlaghőmérsékletet, megváltozott csapadékeloszlást és gyakoribb szélsőséges időjárási eseményeket hozhat világszerte – beleértve Európát és a Kárpát‑medencét is.. Egy korábbi cikkünkben úgy fogalmaztunk ennek kapcsán, hogy: „sok jóra nem számíthatunk, ha hinni lehet a kutatóknak. Rendkívül szélsőséges év elé nézünk!”
Egy kis múltidézés: már 2025 nyara is meleg volt!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat tavaly már felkészült a rendkívüli meleg időjárás következményeire. Akkori figyelmeztetésük szerint a tartós forróság különösen az idősekre, a gyermekekre és a krónikus betegek számára jelentett komoly veszélyt.
A szakértők akkor arra kérték a lakosságot, hogy:
- gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről,
- kerüljék a déli órákban a szabadban tartózkodást,
- fokozottan figyeljenek a sérülékeny családtagokra.
A 2026‑os nyár az előző évekhez képest is markánsan melegebb és szárazabb lehet.
A brit Met Office előrejelzése szerint a 2026-os év az elmúlt évtizedek legmelegebb esztendője lehet. A számításaikból kiderül, hogy már negyedik egymást követő évben mértek magasabb átlag-hőmérséklet növekedést, mint a korábban megelőző években. Vészjóslóan arra figyelmeztetnek, hogy mindez súlyos következménnyel járhat: egyrészt gazdasági visszaeséssel és megnövekedett halálozási aránnyal. A WMO adatai pedig arra mutatnak rá, hogy ha a világ több pontján is rekord közeli felmelegedést tapasztalnak, az számos árvizet, és aszályokat okozott már Európában és más régiókban.
A korábban említett tendencia nem egyedi az előrejelzéseknél: az EU Copernicus adatai szerint 2025 a harmadik legmelegebb év volt globálisan tekintve, mindössze minimálisan volt hűvösebb, mint 2023 és szoros versenyben van 2024‑gyel, amely eddig a mérések alapján továbbra is a legforróbb év volt.
Mi áll a rendkívüli meleg hátterében?
A meteorológusok a szélsőséges hőséget a globális klímaváltozás és az erősödő El Niño-hatás kombinációjával magyarázzák. Szerintük az afrikai eredetű forró légtömegek egyre gyakrabban érik el Európát, és a Kárpát-medence különösen kitett területnek számít. Az El Niño időszakában:
- megemelkedik a globális átlaghőmérséklet,
- és gyakoribbá válnak az időjárási szélsőségek. Ez magyarázhatja, hogy akár néhány hónapon egy extrém meleg időjárás is bekövetkezhet, amely felborítja az életünket.
Mit mutatnak a mostani időjárás előrejelzések?
A jelenlegi hosszabb távú becslések szerint amikor a hideg légtömegek fokozatosan visszaszorulnak, egy szokatlanul gyors felmelegedés veheti kezdetét. Szélsőséges felmelegedés a valószínű,a nyár pedig minden eddiginél forróbbnak ígérkezik:
- a 35–38 °C közötti nappali maximum értékek sem lesznek ritkák a klasszikus kánikula idején.
- a 30 °C feletti nappali átlaghőmérséklet általános lesz a nyár nagyobb részében – akár több napon keresztül tartja magát a meleg.
- Ritkább, de extrém kánikula esetén a hőmérséklet helyenként akár közel 40 °C‑ig is emelkedhet, különösen a Dél‑Alföldön és déli területeken.
Ez komoly hőségriadókat jelenthet, gyakori hőhullámokat vagy rekordot döntő napi csúcshőmérsékleteket. Mindez némi eltérést mutat a 2025-ös nyárhoz képest, amely ennél talán mérsékeltebb volt.
Emlékeztetünk, hogy az El Niño állhat a háttérben, hiszen a nemzetközi trendek és regionális modellek azt sugallják, hogy már a tavaszra predesztinált meleg is folytatódhat, sőt erősödhet, ha El Niño hatás ténylegesen létrejön olyan formában. A szakértők szerint van esély arra, hogy a 2026-os El Niño még a 2023-as eseménynél is erősebb legyen.
A hosszú távú előrejelzések tehát egyértelműen azt mutatják: nem egy nyugodt, kiegyensúlyozott év áll előttünk, hanem egy olyan időszak, amelyben a szélsőségek játsszák a főszerepet. A tél utolsó hetei után szinte robbanásszerű melegedés jöhet, és 2026 könnyen bekerülhet a történelemkönyvekbe mint az egyik legforróbb év, amelyet valaha mértek.
