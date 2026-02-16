Súlyos figyelmeztetés: ez éri el hazánkat idén nyáron, már most készülj!

Lapunk már korábban beszámolt arról, hogy a 2026-os globális időjárást nagy valószínűséggel egy erősödő El Niño-hatás alakíthatja, amely a jelenlegi La Niña időszakot válthatja fel. Ez az átalakulás melegebb átlaghőmérsékletet, megváltozott csapadékeloszlást és gyakoribb szélsőséges időjárási eseményeket hozhat világszerte – beleértve Európát és a Kárpát‑medencét is.. Egy korábbi cikkünkben úgy fogalmaztunk ennek kapcsán, hogy: „sok jóra nem számíthatunk, ha hinni lehet a kutatóknak. Rendkívül szélsőséges év elé nézünk!”

Nemsokára felmelegedés érkezik és ha lehet hinni az előrejelzéseknek, forró időszak lesz a tavasz is, amely tartósan kedvezhet a nagy nyári melegnek / Fotó: Ripost

Egy kis múltidézés: már 2025 nyara is meleg volt! Az Országos Meteorológiai Szolgálat tavaly már felkészült a rendkívüli meleg időjárás következményeire. Akkori figyelmeztetésük szerint a tartós forróság különösen az idősekre, a gyermekekre és a krónikus betegek számára jelentett komoly veszélyt. A szakértők akkor arra kérték a lakosságot, hogy: gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről,

kerüljék a déli órákban a szabadban tartózkodást,

fokozottan figyeljenek a sérülékeny családtagokra.

A 2026‑os nyár az előző évekhez képest is markánsan melegebb és szárazabb lehet.

A brit Met Office előrejelzése szerint a 2026-os év az elmúlt évtizedek legmelegebb esztendője lehet. A számításaikból kiderül, hogy már negyedik egymást követő évben mértek magasabb átlag-hőmérséklet növekedést, mint a korábban megelőző években. Vészjóslóan arra figyelmeztetnek, hogy mindez súlyos következménnyel járhat: egyrészt gazdasági visszaeséssel és megnövekedett halálozási aránnyal. A WMO adatai pedig arra mutatnak rá, hogy ha a világ több pontján is rekord közeli felmelegedést tapasztalnak, az számos árvizet, és aszályokat okozott már Európában és más régiókban.

A korábban említett tendencia nem egyedi az előrejelzéseknél: az EU Copernicus adatai szerint 2025 a harmadik legmelegebb év volt globálisan tekintve, mindössze minimálisan volt hűvösebb, mint 2023 és szoros versenyben van 2024‑gyel, amely eddig a mérések alapján továbbra is a legforróbb év volt.

Mi áll a rendkívüli meleg hátterében?

A meteorológusok a szélsőséges hőséget a globális klímaváltozás és az erősödő El Niño-hatás kombinációjával magyarázzák. Szerintük az afrikai eredetű forró légtömegek egyre gyakrabban érik el Európát, és a Kárpát-medence különösen kitett területnek számít. Az El Niño időszakában:

megemelkedik a globális átlaghőmérséklet,

és gyakoribbá válnak az időjárási szélsőségek. Ez magyarázhatja, hogy akár néhány hónapon egy extrém meleg időjárás is bekövetkezhet, amely felborítja az életünket.

Mit mutatnak a mostani időjárás előrejelzések?

A jelenlegi hosszabb távú becslések szerint amikor a hideg légtömegek fokozatosan visszaszorulnak, egy szokatlanul gyors felmelegedés veheti kezdetét. Szélsőséges felmelegedés a valószínű,a nyár pedig minden eddiginél forróbbnak ígérkezik:

a 35–38 °C közötti nappali maximum értékek sem lesznek ritkák a klasszikus kánikula idején.

a klasszikus kánikula idején. a 30 °C feletti nappali átlaghőmérséklet általános lesz a nyár nagyobb részében – akár több napon keresztül tartja magát a meleg.

– akár több napon keresztül tartja magát a meleg. Ritkább, de extrém kánikula esetén a hőmérséklet helyenként akár közel 40 °C‑ig is emelkedhet, különösen a Dél‑Alföldön és déli területeken.

Ez komoly hőségriadókat jelenthet, gyakori hőhullámokat vagy rekordot döntő napi csúcshőmérsékleteket. Mindez némi eltérést mutat a 2025-ös nyárhoz képest, amely ennél talán mérsékeltebb volt.