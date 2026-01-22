Ilyen lesz a világ 50 év múlva – a jövőről kérdezték, válaszolt a ChatGPT-t

Rengeteg ember fordul nap mint nap a mesterséges intelligenciához, és néha egészen nyugtalanító válaszokat ad a legégetőbb kérdésekre. Most a ChatGPT azt is elárulta, hogy milyen lesz a világunk 2076-ban. Aggasztó válaszokat adott.

A ChatGPT szerint ilyen lesz a világunk 2076-ban (Fotó: Freepik)

Mit mondott a ChatGPT 2076-ról?

A chatbottól azt kérték, írja meg: „Milyen lesz a világ 50 év múlva?”

A ChatGPT pedig ezt a választ adta:

„Ötven év múlva a világ melegebb lesz, és a klímaváltozás egyre inkább meghatározza majd az életünket: átalakult partvonalak, tudatosan kezelt ökoszisztémák, valamint sűrűbbé, zöldebbé és ellenállóbbá tervezett városok jellemzik majd.”

A Chatbot azt is elárulta, hogy a mesterséges intelligencia és a biotechnológia mélyen beépül a mindennapi életbe, többnyire láthatatlanul, meghosszabbítja az egészséges életet, átalakítja a munkát, és elmossa az emberek és a gépek közötti határokat, miközben az igazság, a magánélet és a hatalom jelentése egyre bizonytalanabbá válik.

A jövőt kevésbé maga a technológia határozza meg, mint az, hogy ki irányítja azt, ami egy olyan világot eredményez, ahol az egyenlőtlenség és az emberi kiteljesedés egymás mellett létezik

– írta a ChatGPT.

Vagyis alapvetően egy teljes globális átalakulásra számíthatunk a klímaváltozás miatt, a mesterséges intelligencia mindenütt jelen lesz, és állítólag egyfajta egyensúly alakul ki az egyenlőtlenség és a kiteljesedés között. Hogy ez mennyire aggasztó, az szubjektív megítélés kérdése, de a jövőkép nem különösebben biztató – számolt be róla a Ladbible.