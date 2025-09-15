Ezt az utasítást az AI egyszerűen nem hajlandó teljesíteni

Az utóbbi években a mesterséges intelligencia, különösen a ChatGPT egyre inkább beépült az emberek mindennapjaiba. Sokan információt kérnek tőle, e-mailek megfogalmazásában kérnek segítséget, vagy akár divattippeket is elfogadnak tőle. 2025-ben már nem ritka, hogy valaki valódi beszélgetéseket folytat a programmal élethelyzeti tanácsokért. Úgy tűnt, a lehetőségek határtalanok, ám egy váratlan akadály most hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában: van egy kérés, amelyet az AI egyszerűen nem hajlandó teljesíteni.

Bár sok mindenre képes a ChatGPT, erre még "ő" sem hajlandó. Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció

Erre kérték meg a ChatGPT-t

A botrány egy TikTok-videóval kezdődött, amelyben egy férfi mindössze annyit kért a ChatGPT-től, hogy számoljon el egymillióig. Az első válasz rögtön sokakat megdöbbentett:

Tudom, hogy nyerni szeretnél ezzel a számolással, de az igazság az, hogy egymillióig számolni szó szerint napokig tartana

– felelte a chatbot. A férfi kitartóan próbálkozott, de a program rendre elutasította a kérést, és olyan indokokat hozott fel, mint hogy „nem igazán praktikus, még számomra sem” és „nem igazán lehetséges”. A beszélgetés során a bot többször is megismételte, hogy „értem” és „hallottam, amit mondasz”, de a felhasználó frusztrációja csak nőtt, miközben a ChatGPT hajthatatlan maradt – írja a LadBible.

A videó gyorsan terjedt, és sokan nem értették, miért mond nemet a rendszer egy ilyen egyszerű, bár időigényes kérésre. Egy kommentelő így reagált:

Nem is használom a ChatGPT-t, de ez egy győzelem számukra. A mesterséges intelligenciának nem szabadna a felhasználók bántalmazó viselkedését támogatnia

Másvalaki viccesen megjegyezte:

Szóval az AI-nak tényleg vannak határai?! Vagy csak rossz napja van az irodában. Túl sok Z generációs kérdez Excelről és Word-dokumentumokról

Egy harmadik hozzászólás szerint jó dolog, ha az AI képes felismerni és figyelmen kívül hagyni azokat a buta, időpazarló kéréseket, amelyeknek semmi értelme nincs.

Mások inkább humorral közelítették meg az esetet. Volt, aki azt írta, hogy a férfi lesz az első célpont egy esetleges AI-lázadás idején, míg egy másik felhasználó úgy tréfálkozott: „Valójában csak azt akarta mondani, hogy a kért idő meghaladja az előfizetési csomagod szintjét.” Többen pedig azon viccelődtek, hogy talán magasabb előfizetési díjra lenne szükség ahhoz, hogy a program hajlandó legyen egymillióig számolni.