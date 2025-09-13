Te tudod, hogy mit jelent a Luca, a Hanna, a Dominik, vagy a Bence? Tedd próbára magad!

Épp úgy, mint a ruházkodás, vagy a társadalmi szokások, keresztneveink is alkalmazkodnak az éppen aktuális divathoz - de vajon mi határozza meg a divatot? Te vajon tudod, honnan erednek a neveink és mi a jelentésük? Most próbára tehet magad és talán még azt is megtudhatod, hogy mit jelent a keresztneved.
Hogy az adott korban milyen keresztneveket választottak az emberek a születendő gyermeküknek, azt alapvetően mindig a kor névdivatja határozta meg, a divatra pedig nagy hatással voltak a történelmi változások és az adott kor slágerei: egy regény, egy mozifilm, vagy épp egy sztár. A nevek eredete nagyban meghatározza jelentésüket is. Te vajon tudod, hogy mit jelent a keresztneved?
Az első magyar nevek a 9. századból valók, amik közül a legtöbb ma már csak a helységek nevében maradt fent. Ilyen például Debrecen, Karcag, Szoboszló, vagy épp Vasad. A kürtös vezér neve, Lehel, vagy Lél úgynevezett beszélő név, vagyis jelképezi, hogy a kürt megfúvásához egy nagy lehelet kell, a név maga is azt jelenti: lélek, illetve lélegzik. Az Árpád ugyanakkor valószínűleg az árpa, mint gabonaféle becéző képzővel ellátott alakja.
Érdekesség, hogy a török népeknél szokás volt azt a nevet adni a gyereknek, amit az anya először meglátott a szülés után. Innen eredeztetik például a Tas (kő), vagy az Ajtony (arany) neveket.
A szláv eredetű neveknél - hasonlóan a germán nevekhez - előszeretettel választottak harcias, illetve romantikus neveket. A Vladislav, ami maga is hatalmat és dicsőséget jelent magyar változata, a László igen népszerűvé vált a középkorban, olyannyira, hogy még a királyi család is megkedvelte (lásd Szent László). Ez a népszerűség nemhogy csökkent volna az évszázadok előrehaladtával, még nőtt is, ma pedig a László név már jóval gyakoribb Magyarországon, mint az eredeti szláv változat szláv területeken.
Egy időben előszeretettel adták például a Perjámos (Priamosz), az Ehellős (Akhilleusz), illetve a Iktár (Hektór) neveket. Ezek pár évszázaddal később aztán ki is koptak, de máig használatos görög eredetű nevünk például a Fülöp (Philipposz), ami lókedvelőt jelent, az Ilona (Helené), aminek jelentése világító, vagy fényes, illetve a Veronika (Phereniké =győzelmet hozó), vagy az Angéla (Angelosz, = hírnök).
Te vajon tudod, mik a leggyakrabban használt keresztnevek jelentése? Tedd próbára magad!
