Te tudod, hogy mit jelent a Luca, a Hanna, a Dominik, vagy a Bence? Tedd próbára magad!

Épp úgy, mint a ruházkodás, vagy a társadalmi szokások, keresztneveink is alkalmazkodnak az éppen aktuális divathoz - de vajon mi határozza meg a divatot? Te vajon tudod, honnan erednek a neveink és mi a jelentésük? Most próbára tehet magad és talán még azt is megtudhatod, hogy mit jelent a keresztneved.

keresztnév nevünk divat kor kvíz

Hogy az adott korban milyen keresztneveket választottak az emberek a születendő gyermeküknek, azt alapvetően mindig a kor névdivatja határozta meg, a divatra pedig nagy hatással voltak a történelmi változások és az adott kor slágerei: egy regény, egy mozifilm, vagy épp egy sztár. A nevek eredete nagyban meghatározza jelentésüket is. Te vajon tudod, hogy mit jelent a keresztneved? 

mit jelent a keresztneved
Te tudod, hogy mit jelent a keresztneved? Tedd próbára magad!
Fotó: ChatGPT

Az első magyar nevek a 9. századból valók, amik közül a legtöbb ma már csak a helységek nevében maradt fent. Ilyen például Debrecen, Karcag, Szoboszló, vagy épp Vasad. A kürtös vezér neve, Lehel, vagy Lél úgynevezett beszélő név, vagyis jelképezi, hogy a kürt megfúvásához egy nagy lehelet kell, a név maga is azt jelenti: lélek, illetve lélegzik. Az Árpád ugyanakkor valószínűleg az árpa, mint gabonaféle becéző képzővel ellátott alakja. 

 

A honfoglalás után egy ideig a török, illetve a szláv nevek voltak divatban  

Érdekesség, hogy a török népeknél szokás volt azt a nevet adni a gyereknek, amit az anya először meglátott a szülés után. Innen eredeztetik például a Tas (kő), vagy az Ajtony (arany) neveket. 

A szláv eredetű neveknél - hasonlóan a germán nevekhez - előszeretettel választottak harcias, illetve romantikus neveket. A Vladislav, ami maga is hatalmat és dicsőséget jelent magyar változata, a László igen népszerűvé vált a középkorban, olyannyira, hogy még a királyi család is megkedvelte (lásd Szent László). Ez a népszerűség nemhogy csökkent volna az évszázadok előrehaladtával, még nőtt is, ma pedig a László név már jóval gyakoribb Magyarországon, mint az eredeti szláv változat szláv területeken.  

 

A középkor slágere: a Trója 

 Egy időben előszeretettel adták például a Perjámos (Priamosz), az Ehellős (Akhilleusz), illetve a Iktár (Hektór) neveket. Ezek pár évszázaddal később aztán ki is koptak, de máig használatos görög eredetű nevünk például a Fülöp (Philipposz), ami lókedvelőt jelent, az Ilona (Helené), aminek jelentése világító, vagy fényes, illetve a Veronika (Phereniké =győzelmet hozó), vagy az Angéla (Angelosz, = hírnök). 

 

Germán, héber, latin nevek  

  • A germánok főleg a fegyverekre, a harcra, illetve a dicsőségre vonatkozó szavakból alkottak keresztneveket. Az Ernő az Ernestből származtatható, ami küzdelmet jelent, a Károly a Karlból, ami legényt jelent, a Helga jelentése ép, egészséges, az Emmáé pedig nagy, teljes. 
  • A bibliai nevek közül számos elterjedt világszerte, a ma használatos keresztnevek jelentős hányada zsidó eredetű - nem csak Magyarországon, hanem a világ többi országában is. Ilyen például a Mária, az Eszter, az Éva, a József, vagy épp a János
  • Érdekesség, hogy a római (latin) névadásban nem voltak külön női nevek, hanem szinte minden férfinév alkalmas volt arra, hogy abból női nevet képezzenek. Gondoljunk például a Julius-Julia, Camillus-Camilla, vagy épp a Franciscus-Francisca névpárokra. Ez már előre is vetíti, hogy latin eredetű magyar név a Júlia, a Kamilla, a Ferenc, de a Balázs, a Viktor, a Márton, a Renáta, de a Bálint is. 

Te vajon tudod, mik a leggyakrabban használt keresztnevek jelentése? Tedd próbára magad!

 

Mit jelent a keresztneved?

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mi a Bence név jelentése?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mit a Luca név jelentése?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Mi a Dominik jelentése?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mi a Hanna jelentése?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Mi az Ádám jelentése?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mi a Zoé jelentése?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Mit jelent a Milán?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Mit jelent a Sára?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mit jelent a Máté?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mit jelent az Anna?

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
