Itt vannak a legkülönlegesebb nevek, amiket a sztárok gyerekei kaptak idén

Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyermeke múlt hét csütörtökön látta meg a napvilágot, és akárcsak a nővére, Amara, a kisfiú is egy igazán különleges nevet kapott. A család legfiatalabb tagját a Varga Dion névre keresztelték, ami a görög isten, Dionüszosz nevének egyik változata. Úgy tűnik, a kisbabának minden adott hozzá, hogy az élet császára legyen. De nem ők az egyetlenek, akik különleges nevet adtak a gyermeküknek.

Kulcsár Edina Instagram-oldalán is megosztotta Dion születését (Fotó: Szabolcs László)

Májusban látott napvilágot Shane Tusup úszó és párja, Nagy Viktória Zoé első közös gyermeke. A kislány az igazán gyönyörű Aurora Ann nevet kapta. Az Aurora egy latin eredetű keresztnév, és szintén mitológiai eredetű, a római hajnal istennő viseli ezt a nevet, és a jelentése is hajnal. De a Disney Csipkerózsikájának is ez a neve, így a kislány igazi hercegnőnek érezheti majd magát, amivel természetesen a szülei is egyetértenek. A Mokka gyönyörű műsorvezetője, Iszak Eszti is idén lett édesanya. Gyurta Dániel és Eszti kislánya a Mirabella nevet kapta, aminek jelentése gyönyörű csoda vagy lenyűgöző szépség is lehet, így érthető, hogy a sztárpár miért ezt választotta első közös gyermekének. Ez a dallamos keresztnév, akárcsak az Aurora, szintén megjelenik több mesében is.

Szologhjan Edgar Instagram-oldalán is világgá kürtölte boldogságát kislánya születésekor (Fotó: Instagram)

Hasonlóan gondolkozhatott Szologhjan Edgar, a Sztárban sztár leszek! felfedezettje is, akinek párja márciusban adott életet kislányuknak. A pár első közös gyermekének az Elina nevet választotta, ami egy finn eredetű keresztnév, és jelentése fény, ragyogás. Sőt, az egyik 2007-es évekbeli Barbie animációs film tündér főszereplője is ezt viseli.

Nem csak Kulcsár Edina lett újra fiús anyuka

Bár a felsorolás alapján úgy tűnik, de nem csak a szépségkirálynő adott életet kisfiúnak. Áprilisban született meg Szegedi Fecsó és Géczi Bea második közös kisfia, Evron, aki, akárcsak bátyja, Eliot, egy angolos hangzású E betűs nevet kapott. Sőt, az üzletember előző házasságából született fia, Edward neve is beillik a sorba. Ugyan Bea legidősebb fia nem kissé kilóg a fiúk közül, hiszen a Medox nevet viseli, de ez egy újabb hasonlóság lehet a két sztáranyuka között, hiszen Kulcsár Edina legidősebb fiának is ez a keresztneve, aki Angelina Jolie-tól és Brad Pitt-től inspirálódott.