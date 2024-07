Felfoghatatlanul cuki: Shane Tusup megmutatta a tündéri kislányát, mindenki imádja

Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé párkapcsolata több mint mesésen alakul. Tavaly eljegyezték egymást, majd bejelentették családjuk bővülni fog. Ezt követően pedig idén jött a gólyahír: megszületett a pár első közös gyermeke, a kislány az Aurora Ann nevet kapta.

Sosem voltak boldogabbak

Édesapja akkor így számolt be a várva várt érkezéséről:

Péntek reggel megtörtént életünk legvarázslatosabb pillanata, amiről egész életünkben álmodtunk. 2 óra 44 perckor megszületett Aurora Ann Tusup! Egészséges, boldog, gyönyörű kislány, 3150 grammal és 53 cm-rel jött világra. Nem is lehetnénk hálásabbak ezért a kis angyalért, aki megáldotta az életünket.

Azóta pedig saját YouTube-csatornájukon, saját vlogban, a The Tusup Familyben többször is betekintést engedtek kiscsaládos mindennapjaikba. Most azonban a büszke anyuka nem ott, hanem Instagram-oldalán jelentette be az örömhírt: kislányuk két hónapos nagylány lett.

A mi kis két hónapos napsugarunk, Aurora Ann

– írta legújabb posztjában Viktória, amihez egy rendkívül cuki fotót is kirakott.