Charlie Sheen lánya majdnem emberkereskedők áldozata lett

Charlie Sheen és Denise Richards 21 éves lánya, Sami Sheen egy ijesztő élményről számolt be követőinek, melynek során – saját elmondása szerint – majdnem szexuális emberkereskedelem áldozata lett.

Sami és barátnője egy parkolóban voltak, amikor két idegen férfi közeledett feléjük. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A fiatal influenszer és OnlyFans-sztár egy TikTok-videóban mesélte el a részleteket a félelmetes éjszakáról, amely augusztus 4-én, hétfőn történt, miután egyik barátnőjével vacsorázni voltak.

Elmondása szerint éjfél körül távoztak az étteremből, majd a parkolóban maradtak még pár percet, miközben fotókat készítettek egymásról. „Ott voltunk talán öt percet, amikor a semmiből odalépett hozzánk egy férfi, és pénzt kért” – mesélte. Sami udvariasan közölte, hogy nincs nála készpénz, ám a férfi nem tágított, és felajánlotta, hogy akkor küldhetne pénzt digitálisan, például Venmón keresztül. „Mondtam, hogy sajnálom, de nem. Aztán annyit mondott: ‘Szép estét!’” Ám amikor Sami visszafordult, egy másik férfi jelent meg hirtelen előttük. A második férfi furcsa kérdéseket tett fel, például azt, beszélnek-e spanyolul, de zavarosan és érthetetlenül beszélt. A helyzet ekkor kezdett igazán ijesztővé válni.

Elkezdett hátranyúlni a zsebéhez, mire én is reflexből belenyúltam a táskámba, és elővettem a paprikaspray-t. Kibiztosítottam. Ő meglátta, és ezután hirtelen egy kártyát kezdett elővenni – fogalmam sincs, mit akart

Sami és barátnője ekkor azonnal elmenekültek a helyszínről, és bezárkóztak az autóba. Útközben megbeszélték, mit éltek át, és meggyőződésük, hogy a két férfi együtt dolgozott. Az estét még hátborzongatóbbá tette, amikor visszanézték azokat a fotókat, amiket a parkolóban készítettek – minden egyes képen feltűnt a háttérben az egyik férfi, aki őket figyelte.

Egyszerűen végig ott volt. Nézett. Figyelt bennünket. A hátunk mögött

Sami a történet végén arra kérte követőit, hogy legyenek sokkal tudatosabbak, különösen, ha éjszaka egyedül vannak vagy barátokkal. Hangsúlyozta: mindig hallgassanak a megérzéseikre.