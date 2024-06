19 éves lett a két szexszimbólum, Denise Richards és Charlie Sheen kisebbik lánya, így néz ki Lola

Nagy szerelem és nagy válás: a fotómodellből lett színésznő, Denise Richards, akinek bájait a Vad vágyak című moziban is megcsodálhattuk, de láthattuk James Bond-lányként a James Bond: A világ nem elég című moziban, az Eltanácsolt tanácsadó című film forgatásán találkozott először Charlie Sheennel. A két szexszimbólum a Kerge város című sorozat alatt jött össze. A szerelemből házasság, két lánygyermek (Sam és Lola), majd csúnya válás lett – egy évre rá, hogy Charlie Sheen bejelentette: HIV-pozitív. Hogy mennyire rohan az idő, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy kisebbik lányuk most töltötte be a 19. életévét.

Rohan az idő, Denise Richards és Charlie Sheen kisebbik lánya 19 éves lett (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Denise Richards sok kamaszfiú vágyálma volt, különösen a korhatáros Vad vágyak című erotikus thrillerben nyújtott alakítása után.

Charlie Sheen huszonévesen is megdobogtatta a nők szívét, a szexszimbólum olyan mozikban játszott, mint A szakasz vagy a Tőzsdecápák, de bolondozott is a Nagy durranás című, két részt is megért paródiamoziban.

A két szexszimbólum kisebbik lánya, Lola Sheen június 3-án lett 19 éves. A csinos lány friss, Instagramon közzétett fotóit elnézve nehéz eldönteni, kire is hasonlít jobban: az anyukájára vagy az apukájára?!