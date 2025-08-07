RETRO RÁDIÓ

Elkezdődött a Sziget Fesztivál, ezekre a veszélyekre figyelmeztetett a toxikológus

Lehet önfeledten bulizni úgy is, hogy közben odafigyelünk magunkra és az egészségünkre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 13:15
folyadékbevitel veszély figyelem alkohol fesztivál

Elstartolt a Sziget Fesztivál, vele együtt az önfeledt bulizás és szórakozás is kezdetét vette, ami sokszor balesetekkel kéz a kézben jár. Ezekre a veszélyekre hívta fel a figyelmet Dr. Zacher Gábor, aki még jó néhány tanáccsal is ellátta a Szigeten bulizókat.

Dr. Zacher Gábor
Dr. Zacher Gábor a Sziget veszélyeire hívta fel a figyelmet legújabb TikTok-videójában. Fotó: Nagy Norbert

Dr. Zacher Gábor a Tiktokra töltött fel egy videót, amelyben a Sziget veszélyeire figyelmeztetett, illetve arra is, milyen megelőzési folyamatokat érdemes elvégezni azért, hogy még véletlenül se találkozzunk vele és a munkatársaival a fesztivál ideje alatt. Felhívta a figyelmet például a megfelelő folyadékbevitelre, ám azt kihangsúlyozta, ne csak alkohol legyen a szervezetünkben

Persze meglehet a kettő, de ne legyen harmadik

- mondta a szakember, hangsúlyozva, ne az alkohol legyen az elsődleges folyadékpótló: „Ha isztok, lehetőleg valamilyen izotóniás italt.” 

Azt is megemlítette, hogy a nagyszínpad előtt akár 60-80 ezer ember is lehet, emiatt ott melegebb lesz az átlaghőmérséklet, amely megnöveli a kiszáradás kockázatát. A krónikus betegségben szenvedőket arra figyelmeztette, hogy a gyógyszereket semmiféleképpen se hagyják otthon, vigyék magukkal a fesztivál helyszínére, és legyen mindenkinél egy papír, amelyre fel van jegyezve, ki milyen betegségben szenved. A fesztivál területén van arra lehetőség, hogy a gyógyszereket egy dobozban leadva tárolják az orvosi központban, ahol névvel ellátva helyezik őket biztonságba.

Egy szintén fontos tényező: a napsütés. A meleg, a tűző nap napszúrást és napégést okoz, ez utóbbi a bőrrák kockázatát növeli, amit nem elég hangsúlyozni. A toxikológus felhívta a figyelmet arra, hogy a fesztivál ideje alatt is minimum 50 faktoros naptejjel védjük magunkat a tűző nap ellen, amelyet minimum 2-3 óránként újra kell kenni.

