Ma indul a hat napig tartó őrület, kezdődik a Sziget Fesztivál 2025

A Sziget Fesztivál 2025 augusztus 6-án nyitja meg kapuit, amikor is kezdetét veszi a hatnapos programkavalkád és a felejthetetlen élmények garmadája. Az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus 6. és 11. között a Hajógyári-sziget idén is megtelik élettel és színekkel, jobbnál jobb koncertekkel és izgalmas kísérőprogramokkal. Az idei szezon legnagyobb sztárjai között köszönthetjük ASAP Rockyt, Shawn Mendest, Rilést, Anymát, de színpadra lép majd Beton.Hofi, az Analog Balaton és az Elefánt zenekar is. A fesztiválról további részletek itt olvashatók.

Sziget Fesztivál 2025: ma estére már biztosan sorállás lesz a K-hídnál Fotó: Metropol

Sziget Fesztivál 2025 - így közelítheted meg

Augusztus 6-tól 11-ig több utat lezárnak teljesen vagy időszakosan, és számos utcában megállási tilalom lép érvénybe. A H5-ös HÉV továbbra is a legfontosabb közlekedési kapcsolat a fesztivál helyszíne felé. A fesztivál megközelítéséhez a Filatorigát megállóhelyen kell leszállni. Akár résztvevő vagy, akár csak közlekedsz a környéken, javasolt előre tájékozódni, és a megfelelő közlekedési formát használni.

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogyan közelíthető meg a HÉV a különböző városrészekből:

A Liszt Ferenc repülőtérről: 100E expressz a Deák térig, onnan M2 metróval Batthyány térig.

Liszt Ferenc repülőtérről: 100E expressz a Deák térig, onnan M2 metróval Batthyány térig. A Déli vagy Keleti pályaudvar felől: M2 metróval Batthyány térig.

A Nyugati pályaudvarról: 4-6-os villamossal a Margit híd, budai hídfő megállóig.

Dél-Budáról: 19-es vagy 41-es villamossal a Batthyány térig.

Árpád híd vagy Népliget autóbusz-pályaudvarról: 1-es villamossal a Szentlélek térig.

Puskás Ferenc Stadiontól: M2 metróval Batthyány térig vagy 1-es villamossal a Szentlélek térig.

1945-ben használtak először tömegpusztító fegyvert

1945. augusztus 6-án délelőtt 8 óra 15 perckor az Amerikai Egyesült Államok légierejének egy B–29-ese, az Enola Gay, amelynek Paul Tibbets ezredes volt a parancsnoka, atombombát dobott Hirosimára. A bombát az amerikaiak Little Boy-nak, vagyis kisfiúnak nevezték el, a megalkotásában pedig Szilárd Leó, Wigner Jenő és Teller Ede is részt vett valamilyen formában. A vakító villanással és jellegzetes formájú, gomba alakú füstfelhővel kísért atombomba-robbanás a halottak és a romok városává tette Hirosimát. Az atomtámadás az utólagos becslések szerint 90-140 ezer ember életét követelte, 70 ezer ember azonnal meghalt, a többiek pedig később, a sugárzás okozta betegségek következtében vesztették életüket - olvasható a Wikipédián.

Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja

A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-i moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át, vagyis Hirosima atombombázásának évfordulóját a Nukleáris Fegyverek Betiltásáért Folyó Harc Világnapjává nyilvánította.