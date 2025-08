8 percen át halott volt a fiatal nő, kitálalt a túlvilágról

Brianna Lafferty, egy 33 éves nő, aki gyermekkora óta küzd egy ritka és súlyos neurológiai rendellenességgel, úgy érzi, teljesen megváltozott az élete, miután nyolc percig klinikailag halott volt, de aztán visszatért az életbe. Állítása szerint ez az élmény örökre megváltoztatta a halálról és az életről alkotott felfogását.

A nő állítja, a halál nem jelenti az élet végét. / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Brianna elmondta, hogy lelke elhagyta a testét, és mintha egy időtlen dimenzióba lépett volna át. Fizikai teste már „feladta”, amikor ez a mélyreható tapasztalás megtörtént. Az eset során egy hang kérdezte tőle, hogy készen áll-e továbblépni, majd teljes sötétségbe került. Ebben az ürességben értette meg, hogy a halál nem a vég, csupán egy illúzió, mivel a lélek a földi élet után is tovább él - írja a Daily Star.

A halál csak illúzió, mert a lelkünk soha nem hal meg

– mondta Brianna.

Úgy érzi, a tudatosság tovább él, és a halál valójában csak egy átalakulás. Tapasztalatai szerint a túlvilágon a gondolatok azonnal valóra válnak, és bár az idő ott nem létezik, mégis áldásként érzékelhető:

„A tudatunk él tovább. A lényünk csupán átváltozik. A gondolataim azonnal valósággá váltak a túlvilágon. Rájöttem, hogy ott a gondolataink teremtik meg a valóságot – bár időbe telik, de ez maga az áldás.”

A Leeds Live szerint ez a különleges tapasztalat segített Briannának másként tekinteni az élet nehézségeire – beleértve a saját betegségét is. Most már hisz benne, hogy minden eseménynek célja van, és hogy a szenvedés is tanítás.

„Meg tudjuk változtatni a negatívumokat pozitívvá, és ebből lesz az új valóságunk. Erőt érzek magamban, és megbízom az élet eseményeiben – különösen a nehezekben. Most már teljesen világos, miért kellett betegségen és más nehézségeken keresztülmennem” – mondta.

Brianna ma már sokkal mélyebb hálával él, elfogadva mind a sikereket, mind a megpróbáltatásokat, miközben felismerte saját gondolatainak és érzéseinek erejét. „Tudom, hogy minden okkal történik, ezért hagyom, hogy az élet vigyen magával, és nem haragszom, ha rossz dolgok történnek. Az is, hogy tudom, mennyire erősek a gondolataim és érzéseim, segít abban, hogy hálás életet éljek.”