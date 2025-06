Videón a mérhetetlen pusztítás: ezt tenné az atombomba a testeddel!

Az atombomba rendkívül pusztító eszköz, amely képes egy háborút végérvényesen lezárni, ahogy ez az emberiség történelmében megtörtént korábban. Ahogy a globális háborútól való félelmek ismét fokozódnak, főként az orosz-ukrán háború, valamint Izrael, az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek miatt, úgy erősödnek a találgatások is mi történne, ha valamelyik ország valóban megnyomná azt a nagy piros gombot?

Az atombomba romboló ereje közismert, de kevesen tudják, milyen hatással lenne közvetlenül az emberi testre / Fotó: YouTube - atomic marvel

Egy atombomba előtt nincs akadály

A Lad Bible információi szerint a Atomic Marvel YouTube-csatorna által megosztott szimuláció az 1945-ös Trinity tesztet veszi alapul, és egy embert helyez el különböző távolságokra a robbanástól. A férfi több nukleáris robbanásnak van kitéve, és bemutatják, hogyan hatnak ezek a testére.

A 2023-as szimuláció szerint, ha nagyjából 3 kilométerre lennél a detonáció helyétől, már akkor is súlyos égési sérüléseket szenvednél. Másodfokú égések, súlyos szemkárosodás – a retinák akár végleg is megsérülhetnek, ami vaksághoz vezethet. Ráadásul ideiglenes vagy maradandó halláskárosodás is felléphet a robbanás hanghatásai miatt.

Ha viszont csak 1,2 kilométerre lennél a robbanástól, már harmadfokú égési sérülésekkel, dobhártyatöréssel és súlyos agyrázkódással kell számolnod. A robbanás lökéshulláma azonnal ledönt a lábadról.

Még közelebb, 600 méter körül, a sérülések már negyedfokú égéseket, belső szervek súlyos károsodását, több belső vérzést és összeesett tüdőt jelentenek. A lökéshullám ekkor már 800 km/h-val repítheti hátra az embert.

A 200–350 méteres zónában a helyzet végzetes, mivel itt a tűzgolyó közvetlen közelében már azonnal elpárolognál, tested maradványai szinte teljesen eltűnnének.

Az egyetlen biztos menedék a föld másik oldalán van, mert a sugárfertőzés hosszú távú következményei, például a rák, még a túlélők életét is megkeserítik.

Az szemléltető videó az alábbiakban megtekinthető: