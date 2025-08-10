Elképesztő táncot lejtett az orvos, miközben 260-nal száguldottak el mellette az autók

A héten ezek voltak a legolvasottabb aktuális cikkek a Metropol oldalán, melyek mind nagy érdeklődést váltottak ki az olvasókból. Sokan kattintottak az érdi rolleres életveszélyes manőveréről szóló videóra, valamint a Józsefvárosban autóban élő, egykori énekes történetére is. Rengeteg figyelmet kapott Zacher Gábor táncos videója a Hungaroringen, ahogy a pokoli időjárás is. Szintén nagy népszerűségnek örvendett a Dallasból című tévésorozatból ismert autó magyarországi „ikertestvérének” eladása. Ezek a történetek azért váltak ennyire népszerűvé, mert egyszerre szólnak hétköznapi helyzetekről, nosztalgiáról és váratlan, emberi pillanatokról.

Ezek voltak a legolvasottabb aktuális cikkek a héten a Metropol oldalán (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Jocky Ewing kocsiját árulja Mihály, ennyiért hirdeti

Egy magyar autókereskedő, K. Mihály eladásra kínál egy 1979-es Lincoln Continental Cartier Edition modellt, amely megszólalásig hasonlít a Dallas című tévésorozatból ismert Jocky Ewing autójára. Az autót 2020-ban hozták be az Egyesült Államokból, korábban egy pennsylvaniai ceremóniamester használta hobbijárműként. Mihály szerint a 8 hengeres „szinte hajóként” siklik az úton, de ehhez 16 liter feletti fogyasztás jár. A kocsiban csupán 57 ezer kilométer van, és 11 millió forintért árulja, bár eddig inkább csak álmodozók érdeklődtek. A gyűjtő következő célja a Hazárd megye lordjaiból ismert 1969-es Dodge Charger beszerzése. A részleteket itt olvashatók!

Pazarul néz ki az autó, ami hű mása Jock Ewing kocsijának (Olvasói fotó)

Zacher Gábor lett a Hungaroring sztárja a Forma–1 -en

Zacher Gábor, az ismert toxikológus mentősként dolgozott a Hungaroringen, a Forma–1 hétvégéjén, ahol egy váratlan pillanatban táncra perdült kolléganője társaságában. A spontán jelenetet valaki videóra vette, a felvétel pedig villámgyorsan terjedt a közösségi médiában, több tízezer reakciót váltva ki. A nézők körében Zacher lett a múlt hétvége sztárja, nem a versenyzők, mint Verstappen vagy Hamilton. Zacher szerint a táncot a jó hangulat szülte, és nem számított arra, hogy felvétel készül róla, hiszen „ez jellemző a mi korosztályunkra”. A videó népszerűsége annak is köszönhető, hogy egyszerre laza, emberi, humoros és egy ismert személyiséget mutat meg egy új oldaláról. A teljes cikk itt olvasható!