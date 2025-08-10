Elképesztő táncot lejtett az orvos, miközben 260-nal száguldottak el mellette az autók

A héten ezek voltak a legolvasottabb aktuális cikkeink.
A héten ezek voltak a legolvasottabb aktuális cikkek a Metropol oldalán, melyek mind nagy érdeklődést váltottak ki az olvasókból. Sokan kattintottak az érdi rolleres életveszélyes manőveréről szóló videóra, valamint a Józsefvárosban autóban élő, egykori énekes történetére is. Rengeteg figyelmet kapott Zacher Gábor táncos videója a Hungaroringen, ahogy a pokoli időjárás is. Szintén nagy népszerűségnek örvendett a Dallasból című tévésorozatból ismert autó magyarországi „ikertestvérének” eladása. Ezek a történetek azért váltak ennyire népszerűvé, mert egyszerre szólnak hétköznapi helyzetekről, nosztalgiáról és váratlan, emberi pillanatokról.
Egy magyar autókereskedő, K. Mihály eladásra kínál egy 1979-es Lincoln Continental Cartier Edition modellt, amely megszólalásig hasonlít a Dallas című tévésorozatból ismert Jocky Ewing autójára. Az autót 2020-ban hozták be az Egyesült Államokból, korábban egy pennsylvaniai ceremóniamester használta hobbijárműként. Mihály szerint a 8 hengeres „szinte hajóként” siklik az úton, de ehhez 16 liter feletti fogyasztás jár. A kocsiban csupán 57 ezer kilométer van, és 11 millió forintért árulja, bár eddig inkább csak álmodozók érdeklődtek. A gyűjtő következő célja a Hazárd megye lordjaiból ismert 1969-es Dodge Charger beszerzése. A részleteket itt olvashatók!
Zacher Gábor, az ismert toxikológus mentősként dolgozott a Hungaroringen, a Forma–1 hétvégéjén, ahol egy váratlan pillanatban táncra perdült kolléganője társaságában. A spontán jelenetet valaki videóra vette, a felvétel pedig villámgyorsan terjedt a közösségi médiában, több tízezer reakciót váltva ki. A nézők körében Zacher lett a múlt hétvége sztárja, nem a versenyzők, mint Verstappen vagy Hamilton. Zacher szerint a táncot a jó hangulat szülte, és nem számított arra, hogy felvétel készül róla, hiszen „ez jellemző a mi korosztályunkra”. A videó népszerűsége annak is köszönhető, hogy egyszerre laza, emberi, humoros és egy ismert személyiséget mutat meg egy új oldaláról. A teljes cikk itt olvasható!
Tartós kánikula érte el az országot, 36–38 fokos hőmérsékletekkel. A legforróbb napok ezen a hétvégén voltak, igaz, a jövő héten is marad a forróság. Augusztus 11-étől, hétfőtől szintén 30 fok feletti forróságra lehet számítani, csupán augusztus 15–16-án érkezhet némi enyhülés záporokkal, zivatarokkal. A nagy meleg miatt fontos a folyadékfogyasztás és az UV-védelem. Ez lehet az utolsó nyári időszak, amikor még zavartalanul lehet strandolni augusztus 20-a előtt. A részletek itt találhatók!
Egy érdi autós kamerája rögzítette, ahogy egy elektromos rolleres szabálytalanul és életveszélyesen előz egy parkolóból kihajtó autót, záróvonalat átlépve és nagy sebességgel a szemközti sávba hajtva. A videó tanúsága szerint a rolleres valószínűleg túllépte a megengedett 25 km/h-s sebességhatárt, amely az e-rollerekre vonatkozik. A felvétel nyomán sokan kritizálták a felelőtlen közlekedési magatartást, különösen, hogy a rolleresek gyakran figyelmen kívül hagyják a közlekedési szabályokat. Több hozzászóló szerint ilyen sebességgel már egy kisebb úthiba is súlyos balesetet okozhat. A történet újra ráirányította a figyelmet az elektromos rollerek közlekedésének szabályozására és a felelős használat fontosságára. A teljes cikk itt érhető el!
Budapesten egyre többen kénytelenek utcán, parkokban vagy autókban élni, különösen Józsefvárosban, ahol már nem tilos életvitelszerűen járműben tartózkodni. Ezt a szabályt Pikó András polgármesteri ciklusa alatt módosították, lehetővé téve, hogy emberek akár egy parkolóban álló autóban is berendezkedjenek. Így tett Beat, a Fekete vonat nevű formáció egykori tagja is, aki jelenleg egy rendszám nélküli, használaton kívüli autóban lakik a Teleki téri Lidl parkolójában. A jármű nemrég füstölni kezdett, ami veszélyes helyzetet idézett elő, és csak a járókelők gyors reakcióján múlt, hogy nem történt nagyobb baj. Az eset rávilágít a hajléktalanprobléma súlyosságára és arra, hogy a jelenlegi városvezetés nem nyújt hatékony megoldást a helyzet kezelésére. Tivébbi részletek itt találhatók!
