Hősök tere, Deák tér – szinte felismerhetetlenek Budapest terei ezeken a retró képeken

Megállt az idő, vagy épphogy gyorsan rohan? Ha Budapest közkedvelt tereire nézünk régen és ma, akkor egyszerre igaz mindkettő. A terek örökre meghatározták a város arculatát, mégis folyamatosan változnak. Bizonyos szempontból átalakultak, de ahogy egyre távolabbról szemléljük a fekete-fehér fotókat, úgy mégis egyre ismerősebbek, egyre jobban hasonlítanak a mai formájukhoz. A Hősök tere szoborparkjának elrendezése, ahogy az utcák belefutnak a Deák térbe, az óbudai Fő tér tágassága, ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek alapjaiban határozzák meg közkedvelt tereinket. Éppen ezektől mindig felismerhetőek maradnak. Számodra is? Képgalériánk átlapozásával tehetsz egy próbát!

Budapest, Széll Kálmán (korábban Moszkva) tér, 1952 / Forrás: Fortepan

Budapest arca csak a felszínen változik

Ha rápillantunk a Blaha Lujza térre vagy a Ferenciek terére, akkor rengeteg változást fogunk észrevenni, ez nem vitás. Talán elsőre felismerhetetlenek, különösen fiatal olvasóink számára, akik régi formájukban nem látták ezeket a tereket. Azok viszont, akiknek konkrét emlékeik vannak, egészen máshogy nézhetik ezeket a képeket. Ők azok, akik a Hősök terének monumentális Millenniumi emlékműve előtt állva érezték meg a történelem súlyát, akik a régi Deák Ferenc téren is megtapasztalták a minden irányból érkező tömeget, a Széll Kálmán téren állva érezték a megállíthatatlanul pörgő forgalomban, hogy ez az ő városuk.