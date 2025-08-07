Hősök tere, Deák tér – szinte felismerhetetlenek Budapest terei ezeken a retró képeken

Felismered a századfordulós Hősök terét, Deák teret vagy az óbudai Fő teret? Most Budapest közkedvelt tereinek múltbeli fotói alapján felfedezheted a város régi arcát!
Megállt az idő, vagy épphogy gyorsan rohan? Ha Budapest közkedvelt tereire nézünk régen és ma, akkor egyszerre igaz mindkettő. A terek örökre meghatározták a város arculatát, mégis folyamatosan változnak. Bizonyos szempontból átalakultak, de ahogy egyre távolabbról szemléljük a fekete-fehér fotókat, úgy mégis egyre ismerősebbek, egyre jobban hasonlítanak a mai formájukhoz. A Hősök tere szoborparkjának elrendezése, ahogy az utcák belefutnak a Deák térbe, az óbudai Fő tér tágassága, ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek alapjaiban határozzák meg közkedvelt tereinket. Éppen ezektől mindig felismerhetőek maradnak. Számodra is? Képgalériánk átlapozásával tehetsz egy próbát!
Ha rápillantunk a Blaha Lujza térre vagy a Ferenciek terére, akkor rengeteg változást fogunk észrevenni, ez nem vitás. Talán elsőre felismerhetetlenek, különösen fiatal olvasóink számára, akik régi formájukban nem látták ezeket a tereket. Azok viszont, akiknek konkrét emlékeik vannak, egészen máshogy nézhetik ezeket a képeket. Ők azok, akik a Hősök terének monumentális Millenniumi emlékműve előtt állva érezték meg a történelem súlyát, akik a régi Deák Ferenc téren is megtapasztalták a minden irányból érkező tömeget, a Széll Kálmán téren állva érezték a megállíthatatlanul pörgő forgalomban, hogy ez az ő városuk.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.