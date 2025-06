Rakétatámadás érte Izraelt, nem maradt adós a válasszal

Irán rakétákat indított Izrael irányába – jelentette be hétfőn az izraeli védelmi erők szóvivője. A támadás miatt az izraeli hadsereg azonnali óvintézkedésekre szólította fel a lakosságot, és arra utasította az érintett területeken élőket, hogy keressenek fedezéket a kijelölt védett helyeken - írja a Magyar Nemzet, ahol nem sokkal később újabb részleteket osztottak meg.

Újabb támadás érte Irán Fordo-i atomlétesítményét, ezúttal izraeli részről

– számolt be róla az iráni sajtó. A létesítmény korábban az Egyesült Államok célkeresztjében is szerepelt, amely nagy erejű bunkerromboló bombákkal támadta a hegybe épített nukleáris központot. Izraeli források szerint a hadsereg a nukleáris létesítményhez vezető útvonalat is támadás érte, ezzel nehezítve a helyszín megközelítését.

A hétvégi amerikai légicsapásról Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója ma azt mondta:

Feltételezhetően komoly károk keletkeztek, különösen a rezgésre érzékeny centrifugák környékén.

Hangsúlyozta azonban, hogy egyelőre senki sem tudja pontosan megmondani, milyen mértékű károsodás történt a föld alatti létesítményben.