Sokkoló felvételek: brutális baleset történt az M4-esen!

Sokkoló baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál – írja az Origo. – Az M3-as autópálya felé vezető oldalán egy személyautó ütközött egy motorossal. A tragikus balesetben egy ember életét vesztette a Haon szerint.

Az Országos Mentőszolgálat nyilatkozata szerint a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.

Az elsődleges információk szerint az autó balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit

– nyilatkozta a rendőrség a baleset körülményeiről.

