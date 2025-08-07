Sokkoló felvételek: brutális baleset történt az M4-esen!

A tragikus balesetben egy ember életét vesztette.
Sokkoló baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál – írja az Origo. – Az M3-as autópálya felé vezető oldalán egy személyautó ütközött egy motorossal. A tragikus balesetben egy ember életét vesztette a Haon szerint.
Az Országos Mentőszolgálat nyilatkozata szerint a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.
Az elsődleges információk szerint az autó balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit
– nyilatkozta a rendőrség a baleset körülményeiről.
A balesetről készült fotókat ide kattintva tudja megtekinteni!
