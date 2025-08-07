RETRO RÁDIÓ

Sokkoló felvételek: brutális baleset történt az M4-esen!

A tragikus balesetben egy ember életét vesztette.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 14:52
mentő m4 baleset

Sokkoló baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál – írja az Origo. – Az M3-as autópálya felé vezető oldalán egy személyautó ütközött egy motorossal. A tragikus balesetben egy ember életét vesztette a Haon szerint.

A tragikus balesetben egy ember életét vesztette
A tragikus balesetben egy ember életét vesztette. Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

Az Országos Mentőszolgálat nyilatkozata szerint a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. 

Az elsődleges információk szerint az autó balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit

– nyilatkozta a rendőrség a baleset körülményeiről.

A balesetről készült fotókat ide kattintva tudja megtekinteni!

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu