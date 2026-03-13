Döbbenetes! 20 órát sodródott a tengerben a turista – Videón a mentés pillanata!
Csoda, hogy túlélte. Egy arra járó halász találta meg a férfit, aki addigra 20 órát volt vízben. Videón a döbbenetes képsorok.
Turistát mentettek ki, aki szörfözés közben a nyílt tengerre sodródott. 20 órát töltött a vízben – közölte a People. A döbbenetes felvételen látható, amint a férfi kimerülve kapaszkodik deszkájába.
20 órát sodródott a tengerben a bajba jutott szörfös
Fáradt vagyok
– mondta a bajba jutott férfi, amikor egy halász rátalált és megkérdezte, hogy van.
Iurii Orlov éppen Balin szörfözött barátaival, amikor egy nagy hullám a nyílt tenger felé sodorta. Az orosz turista 20 órán át sodródott a deszkáján, mielőtt egy helyi halász észrevette. A halász még a kutató-mentő egységek előtt érkezett a helyszínre és biztonságban visszavitte a szörföst a szállodájába. A 64 éves orosz Iurii Orlov március 5-én ment szörfözni két barátjával, amikor tragédiába fulladt a szórakozás. A szerencsén múlt az élete.
Helló! Mit csinálsz?
– kérdezte a halász, Agus Putra Yohana a sokkoló felvételen.
Fáradt vagyok!
– válaszolta a bajba jutott férfi, miközben a halász segített neki.
Az illető később elmondta, hogy amikor először meglátta a szörfdeszkát, azt tervezte, hogy hazaviszi a gyerekének. Csak akkor vette észre, hogy valaki van rajta, amikor közelebb ment.
Szerencsére a férfinak nem esett komoly baja, mivel azonnal megkapta a szükséges ellátást.
