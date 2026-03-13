RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes! 20 órát sodródott a tengerben a turista – Videón a mentés pillanata!

Csoda, hogy túlélte. Egy arra járó halász találta meg a férfit, aki addigra 20 órát volt vízben. Videón a döbbenetes képsorok.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 18:30
Turistát mentettek ki, aki szörfözés közben a nyílt tengerre sodródott. 20 órát töltött a vízben – közölte a People. A döbbenetes felvételen látható, amint a férfi kimerülve kapaszkodik deszkájába.

Szörfözni indult barátaival, tragédia lett a vége - 20 órát sodródott a vízben
Forrás: YouTube

20 órát sodródott a tengerben a bajba jutott szörfös

Fáradt vagyok

– mondta a bajba jutott férfi, amikor egy halász rátalált és megkérdezte, hogy van.

Iurii Orlov éppen Balin szörfözött barátaival, amikor egy nagy hullám a nyílt tenger felé sodorta. Az orosz turista 20 órán át sodródott a deszkáján, mielőtt egy helyi halász észrevette. A halász még a kutató-mentő egységek előtt érkezett a helyszínre és biztonságban visszavitte a szörföst a szállodájába. A 64 éves orosz Iurii Orlov március 5-én ment szörfözni két barátjával, amikor tragédiába fulladt a szórakozás. A szerencsén múlt az élete.

Helló! Mit csinálsz?

– kérdezte a halász, Agus Putra Yohana a sokkoló felvételen.

Fáradt vagyok!

– válaszolta a bajba jutott férfi, miközben a halász segített neki.

Az illető később elmondta, hogy amikor először meglátta a szörfdeszkát, azt tervezte, hogy hazaviszi a gyerekének. Csak akkor vette észre, hogy valaki van rajta, amikor közelebb ment.

Szerencsére a férfinak nem esett komoly baja, mivel azonnal megkapta a szükséges ellátást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
