Döbbenetes! 20 órát sodródott a tengerben a turista – Videón a mentés pillanata!

Turistát mentettek ki, aki szörfözés közben a nyílt tengerre sodródott. 20 órát töltött a vízben – közölte a People. A döbbenetes felvételen látható, amint a férfi kimerülve kapaszkodik deszkájába.

Forrás: YouTube

– mondta a bajba jutott férfi, amikor egy halász rátalált és megkérdezte, hogy van.

Iurii Orlov éppen Balin szörfözött barátaival, amikor egy nagy hullám a nyílt tenger felé sodorta. Az orosz turista 20 órán át sodródott a deszkáján, mielőtt egy helyi halász észrevette. A halász még a kutató-mentő egységek előtt érkezett a helyszínre és biztonságban visszavitte a szörföst a szállodájába. A 64 éves orosz Iurii Orlov március 5-én ment szörfözni két barátjával, amikor tragédiába fulladt a szórakozás. A szerencsén múlt az élete.

Helló! Mit csinálsz?

– kérdezte a halász, Agus Putra Yohana a sokkoló felvételen.

Fáradt vagyok!

– válaszolta a bajba jutott férfi, miközben a halász segített neki.

Az illető később elmondta, hogy amikor először meglátta a szörfdeszkát, azt tervezte, hogy hazaviszi a gyerekének. Csak akkor vette észre, hogy valaki van rajta, amikor közelebb ment.

Szerencsére a férfinak nem esett komoly baja, mivel azonnal megkapta a szükséges ellátást.