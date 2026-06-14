Egy éve házas Ember Márk; bejelentette válását az ismert műsorvezető

Celebjeink ezen a héten sem hagytak minket unatkozni, sőt megdöbbentő bejelentések is érkeztek. Ember Márk és Havasi Virág házassági évfordulót ünnepeltek, míg egy másik holtodiglan épp véget ért. Mutatjuk a hét legolvasottabb sztárhíreit.

Már egy év telt el Havasi Virág és Ember Márk esküvője óta, lehet, hogy hamarosan jön a baba is? (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba)

Ember Márk esküvőjére egy évvel ezelőtt, teljes titokban került sor, a színész és kedvese csak utólag osztottak meg néhány fotót a követőikkel. Persze a szerelmesek azóta is nagyon boldogok együtt, különösen, hogy már az első házassági évfordulójukat ünnepelhették. Ráadásul egyesek azt is pletykálják, hogy talán már a trónörökös is úton lehet. Itt eláruljuk, miért gondolják így.

Horváth Éva közel sem olyan boldog, mint Ember Márk

Horváth Évára rájárt a rúd az elmúlt években, hiszen másfél évvel ezelőtti motorbalesete óta még mindig nem épült fel teljesen. Ráadásul emiatt Balira sem tudott visszamenni, így Horváth Éva családja kettészakadt, hiszen a férjét a munkája, a gyerekeit pedig az iskola köti oda. És úgy tűnik, ez végül akkora éket vert a házasok közé, hogy a napokban látott napvilágot a hír, Horváth Éva válik. Innen kiderül minden részlet, amit eddig tudunk. Mindeközben, bár szerencsére Rúzsa Magdi férjével minden rendben, ő is egy nagy bejelentést tett a rajongóinak. A népszerű énekesnő már jó ideje dolgozik új albumán, amivel kapcsolatban most néhány, eddig titkos információ is kiderült. Mutatjuk, miről van szó.

Horváth Éva férje visszamegy Balira a fiaikkal, a tévés Magyarországon marad (Fotó: Mediaworks-archív)

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