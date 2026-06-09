Első házassági évfordulóját ünnepli Ember Márk és Havasi Virág: Vajon máris úton van a trónörökös?

A rajongók szeme láttára vált valóra a tündérmese, amelyben a sármos színész, Ember Márk és gyönyörű kedvese végleg elkötelezték magukat egymás mellett. Bár a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Futni mentem sztárjának magánélete nem volt mentes a viharoktól – hiszen egy fájdalmas, hónapokig tartó szakítás is nehezítette az útjukat –, a sors végül egymás mellé terelte őket. A békülés után nem is teketóriáztak sokat: tavaly nyáron egy varázslatos ceremónia keretein belül kimondták a boldogító igent, most pedig elérkeztek az első komoly mérföldkőhöz.

Ember Márk egy éve kötötte össze életét Havasi Virággal (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba / Délmagyarország)

„Hűha, már egy éve?” – Ember Márk feleségével repül az idő

A büszke feleség, Havasi Virág újságíró és podcaster az Instagram-oldalán osztott meg egy érzelmes bejegyzést, amelyben felidézte, milyen hihetetlenül gyorsan elrepült ez a bizonyos első év, amióta hivatalosan is összekötötték az életüket. A követők azonnal elárasztották a kommentszekciót gratulációkkal:

Páratlan páros! Nagyon szerencsések vagytok, hogy megtaláltátok egymást. Boldog évfordulót!

– írta az egyik lelkes rajongó. Egy másik hozzátette:

Hűha, már egy éve? Kevesebbnek tűnik... Sok boldogságot!

Miközben sokan úgy tartják a sztárvilágban, hogy a házasság csak egy papír, Márk büszkén viseli a karikagyűrűjét, és elárulta, hogy a lagzi óta egészen máshogy, sokkal mélyebben éli meg a mindennapokat a felesége oldalán.

Határozott elképzelések a babáról: fiút akar a színész!

A hatalmas boldogság láttán a rajongók körében azonnal elindultak a találgatások: ha minden ennyire kerek, mikor érkezik az első közös gyermek? Nos, Ember Márknak nagyon is határozott elképzelései vannak a családalapításról, és korábban egy tévéműsorban már azt is kikotyogta, milyen nemű csöppségre vágyik legelőször.

Az első gyerekem mindenképpen legyen fiú!

– jelentette ki szent meggyőződéssel a színész, aki azonnal meg is magyarázta ezt a vágyát egy féltve őrzött gyerekkori emlékkel.

Tizenegy évvel vagyok idősebb a húgomnál, és amikor megszületett, tudom, emlékszem, már akkor mennyire elindult bennem a féltés, hogy majd a fiúk meg fogják környékezni

– vallotta be őszintén a sármőr a Fókusz műsorában.