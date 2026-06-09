RETRO RÁDIÓ

Ledobta a felsőt: félmeztelenül pózol a TV2 sztárja

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Röpködnek a lájkok. Négy félmeztelen képet is közzétett a szépség.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 06:30
Haszonics Dóra szexi celeb

Ismét lenyűgözte követőit Haszonics Dóra, aki ezúttal egy különleges hangulatú fotósorozattal, félmeztelenül jelentkezett a közösségi oldalán.

A félmeztelen celeb sokak számára a TV2-n nagy sikerrel futott Kiképzés című műsorból lehet ismerős
A félmeztelen celeb sokak számára a TV2-n nagy sikerrel futott Kiképzés című műsorból lehet ismerős (Fotó: Szabolcs László)

A rajongók odáig vannak Haszonics Dóra félmeztelen képeiért

A TV2 népszerű sztárja és a Miss Sport 2024 győztese a szépségversenyek világában vált először ismertté, majd a Miss World Hungary után a kereskedelmi csatorna nézői is megismerhették A Kiképzés című műsor jóvoltából.

Haszonics Dóra legújabb Instagram-posztjában félmeztelenül, érzéki, mégis elegáns pózokban látható, miközben gyönyörű hátát mutatja meg a kamerának.

A felvételeken a celeb félmeztelenül ül a földön, mindössze egy egyszerű harisnyát visel. Nem meglepő, hogy a bejegyzés pillanatok alatt nagy népszerűségre tett szert. 

Haszonics Dóra nemcsak a sportpályán és a televízió képernyőjén állja meg a helyét, hanem modellként is magabiztosan mozog a kamera előtt. Követői odáig vannak az új posztjáért, amit a rengeteg kedvelés és elismerő komment is bizonyít.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu