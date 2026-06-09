Ledobta a felsőt: félmeztelenül pózol a TV2 sztárja
Röpködnek a lájkok. Négy félmeztelen képet is közzétett a szépség.
Ismét lenyűgözte követőit Haszonics Dóra, aki ezúttal egy különleges hangulatú fotósorozattal, félmeztelenül jelentkezett a közösségi oldalán.
A rajongók odáig vannak Haszonics Dóra félmeztelen képeiért
A TV2 népszerű sztárja és a Miss Sport 2024 győztese a szépségversenyek világában vált először ismertté, majd a Miss World Hungary után a kereskedelmi csatorna nézői is megismerhették A Kiképzés című műsor jóvoltából.
Haszonics Dóra legújabb Instagram-posztjában félmeztelenül, érzéki, mégis elegáns pózokban látható, miközben gyönyörű hátát mutatja meg a kamerának.
A felvételeken a celeb félmeztelenül ül a földön, mindössze egy egyszerű harisnyát visel. Nem meglepő, hogy a bejegyzés pillanatok alatt nagy népszerűségre tett szert.
Haszonics Dóra nemcsak a sportpályán és a televízió képernyőjén állja meg a helyét, hanem modellként is magabiztosan mozog a kamera előtt. Követői odáig vannak az új posztjáért, amit a rengeteg kedvelés és elismerő komment is bizonyít.
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