Ledobta a felsőt: félmeztelenül pózol a TV2 sztárja

Ismét lenyűgözte követőit Haszonics Dóra, aki ezúttal egy különleges hangulatú fotósorozattal, félmeztelenül jelentkezett a közösségi oldalán.

A félmeztelen celeb sokak számára a TV2-n nagy sikerrel futott Kiképzés című műsorból lehet ismerős (Fotó: Szabolcs László)

A rajongók odáig vannak Haszonics Dóra félmeztelen képeiért

A TV2 népszerű sztárja és a Miss Sport 2024 győztese a szépségversenyek világában vált először ismertté, majd a Miss World Hungary után a kereskedelmi csatorna nézői is megismerhették A Kiképzés című műsor jóvoltából.

Haszonics Dóra legújabb Instagram-posztjában félmeztelenül, érzéki, mégis elegáns pózokban látható, miközben gyönyörű hátát mutatja meg a kamerának.

A felvételeken a celeb félmeztelenül ül a földön, mindössze egy egyszerű harisnyát visel. Nem meglepő, hogy a bejegyzés pillanatok alatt nagy népszerűségre tett szert.

Haszonics Dóra nemcsak a sportpályán és a televízió képernyőjén állja meg a helyét, hanem modellként is magabiztosan mozog a kamera előtt. Követői odáig vannak az új posztjáért, amit a rengeteg kedvelés és elismerő komment is bizonyít.