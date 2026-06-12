RETRO RÁDIÓ

„Csendben nem maradhatok” – Rúzsa Magdi nagy bejelentést tett

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Az énekesnő meglepte a rajongóit. Igaz, akadtak, akik érdekes dologra figyeltek fel Rúzsa Magdi meglepetése kapcsán.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.12. 19:00
bejelentés Rúzsa Magdi klip

Vadonatúj dallal és hozzá klippel rukkolt elő a Kossuth-díjas énekesnő. Rúzsa Magdi már május elején elárulta, hogy új lemezen dolgozik, s azt is megsúgta, hogy a friss anyagról az első dal a Rúzs lesz. Az énekesnő nagy bejelentése után bő egy hónapot kellett várnia a rajongóknak, igaz, klipet is kaptak a szerzeményhez.

A Queen is hatással volt Rúzsa Magdi új dalára?
A Queen is hatással volt Rúzsa Magdi új dalára? (Fotó: Kovács Péter)

Rúzsa Magdi új daláról többeknek a Queen slágere jut az eszébe

„Ezt még el kell mondanom/Csendben nem maradhatok/Érted majdnem mindenem/Adtam volna éjeken.” – szól a dal refrénje. Rengetegen lelkesednek az új dal hallatán, rengeteg dicséretet kapott az énekesnő a YouTube-on a dal klipje alatt.

„Magdi, de régóta vágyom már egy ilyen dalra Tőled! Hidegrázós. Tökéletes. Köszönjük az élményt. Kérlek, legyen rajta a setlisten idén! Szeretünk”

– lelkendezett egy rajongó.

„Totális libabőr az utolsó másodpercig!”

– áradozott egy újabb hozzászóló.

Ugyanakkor akadnak, akik inkább a dallam kapcsán kapták fel a fejüket, mondván: ismerős nekik.

„A zenei alap, főleg a refrén előtt... Nem tudok rájönni, melyik külföldi régebbi számban volt. Egyébként nagyon jó, mint mindig”

– írta valaki.

„Ugyanígy vagyok. És nem zavar amúgy, csak tök idegesít, hogy nem jövök rá, mire emlékeztet!”

– jegyezte meg más.

„Csatlakozom, nagyon ismerős a dallam nekem is.”

– kommentelt egy újabb hozzászóló. 

„The Show Must Go On utóérzés. Erősen.”

– segített a többieknek egy kommentelő.

Te mit gondolsz? Íme a Queen említett slágere:

Íme Rúzsa Magdi új dalának klipje:

 

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