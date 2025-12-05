Ilyen lesz Rúzsa Magdi és Lotfi Begi első karácsonyi klipje! Belestünk a kulisszák mögé

Rúzsa Magdi és Lotfi Begi hiánypótló klippel készül a rajongóknak! Bár korábban születtek már karácsonyi dalai, ez lesz az első olyan szerzemény, amihez ünnepi klip is készül. Lapunk beleshetett a különleges forgatási helyszínre.

Rúzsa Magdi új klipje hangulatos karácsonyi készülődéshez tökéletes lesz! (Fotó: Mediaworks)

Rúzsa Magdi új dala klipet is kap: ott jártunk!

A karácsony az év legszebb ünnepe Rúzsa Magdi számára. Felmerül a kérdés: hogy lehet, hogy egész idáig nem készült még karácsonyi klipje?

Így hozta az élet! Mindig túlterhelt az év vége – hála az égnek! –, de idén jól jött ki a lépés, és ennek nagyon örülök. Úgy vagyok a dalokkal, különösen az ünnepiekkel, hogy akkor jó, ha magától kiszalad az emberből. Így volt ez most is, és szerintem nagyon szerethető történet lett

– mosolygott a háromgyermekes édesanya.

„Igazi kis ajándékcsomagolós, otthoni hangulatot idéz, játékos, családias, szeretettel teli. Az egyik kedvenc karácsonyi dalom a »Frosty the Snowman«, kicsit annak a hangulatát idéztük meg” – árulta el az énekesnő, akivel a Nyugati pályaudvar Királyi várótermének pompás helyszínén beszélgettünk.

Rúzsa Magdi angyalként tündököl majd a karácsonyi videóklipben (Fotó:Mediaworks)

Új világba lépnek a Rúzsa Magdi-dalok az új zenével

„A kliphez több helyszínen forgattunk, de számomra ez az egyik legkülönlegesebb” – mosolygott Magdi, aki légies fehér ruhában, angyalszárnyakkal tűnik majd fel a klipben, amit a szakmában mélyen elismert Galler András „Indián” rendezett.

Az énekesek kedvenc videoklip-rendezője, Indián dolgozott Magdiékkal (Fotó: Mediaworks)

A Karácsony mindenhol című dalban pedig a sztár DJ Lotfi Begi is közreműködik, őt is megszólaltattuk a helyszínen:

„Régóta tervezgettem egy karácsonyi dal megjelentetését. Idén már dolgoztunk együtt Magdival egy nyári slágeren. Aztán szeptember végén, még rövidnadrágban, üzentem Magdinak, hogy: nem csinálunk egy karácsonyi dalt is?” – idézte fel nevetve a lemezlovas.

„Még aznap megírtam az alapot, ami nagyon tetszett Magdinak. Nagyon régóta dolgozunk Indiánékkal, így rögtön rá gondoltunk rendezőként. A videóklipben nagyon izgalmas szerepem lesz, de ez még titok!” – kacsintott a büszke sztárédesapa, aki már várja a közös családi karácsonyi készülődést.

Pénteken debütál Rúzsa Magdi és Lotfi Begi karácsonyi klipje, aminek a forgatásába már most beleshetsz: