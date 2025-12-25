Endrei Judit: „Azok az emberek, akikkel gyerekként a karácsonyt töltöttem, már nincsenek velem”

Endrei Judit ha ezekre a szép emlékekre gondol, a hófödte alföldi táj, a szánkózás és a finomságokkal megterített asztal jut eszébe, nem is véletlenül, hiszen az ünnepi varázslatot évről évre elhozták szülei és nagyszülei.

Endrei Judit könyveivel sikert aratott (Fotó: Imre György/Békés Megyei Hírlap)

Így teltek Endrei Judit karácsonyai falun, az 1956-os 60-as években.

Karácsonyi kedvenc csínyeit is megemlíti.

Elmeséli, hogyan telt később a karácsonya a gyermekeivel.

Endrei Judit a meghittségben töltött karácsonyára emlékszik vissza

„Falun karácsonyoztam, az ’50-es, ’60-as években. Ha a régi idők karácsonyára gondolok, egy kis szomorúság is költözik a szívembe, hiszen azok az emberek, akikkel gyerekként a karácsonyt töltöttem, már nincsenek velem. De ez a bánat feloldódik, amint eszembe jut, hogy mennyire vártuk a húgommal az ünnepet” – idézi fel az emlékeket Endrei Judit, Kazinczy-díjas televíziós bemondó. Olyan, hogy advent, az ő gyerekkorában ugyan nem volt, nem is ismerte ezt a szót, de az ünnepi készülődés a családban már december 17-én elkezdődött.

„Édesapám születésnapja december 17-e, és olyankor mindig disznóvágás volt nálunk, amit gyerekként és kicsit nagyobb lányként is nagyon élveztem. Segédkeztem ugyanúgy, mint a falubeli paraszt kislányok, tehát mindent csináltam, ami egy disznóvágáshoz kötődik. Ez egy nagyon jó hangulatú előzetese volt a karácsonynak, hiszen akkor már megsült az első adag hurka, kolbász, pecsenye, orjaleves.”

Karácsonyfánk természetesen mindig volt, ráadásul a mi szobánkban, ahol a húgommal aludtunk.

„Szenteste szólt a csengő, beléptünk a szobába, égtek a gyertyák és a csillagszórók a karácsonyfán, fel volt díszítve szaloncukorral és mindenféle kis csillogó díszekkel. Az volt az előnye annak, hogy a mi szobánkban volt a fa, hogy természetesen mi is kilopkodtuk a szaloncukorból a belsejét, és szépen visszaigazgattuk a papírt, hogy az még úgy nézzen ki, mintha semmi nem történt volna” – meséli Endrei Judit nevetve az egykori csínytevést.

Endrei Judit családja körében ünnepel

A család asztalára mindenféle finomság került, amikre a bemondó boldogan, meghatódottan emlékszik vissza. Mintha egy filmet nézne, úgy elevenedik meg előtte gyerekkora legszebb ünnepe, a maga ízeivel, illataival.