Lenyűgöző formában van Endrei Judit: évtizedeket letagadhatna!

Endrei Juditot pont a szokásos reggeli sétája közben értük utol: a táv, amit télen-nyáron, esőben, mínuszban, reggel vagy este teljesít, 5 km - minimum. Ha éppen kedve tartja még egy délutáni körre is elindul és akkor bőven megvan a 7, de akár 8 km gyaloglás is.

Endrei Judit kora ellenére remek formában van (Forrás: Mediaworks archív)

Endrei Judit plasztika nélkül is elégedett önmagával

A műsorvezető ugyan pár hét múlva 72 esztendős lesz, jó pár évet letagadhatna a korából. De mégis mi lehet a televíziós legenda titka? Ennek jártunk most utána.

Van benne genetika, de sokat számít az életmód is!

– kezdte a Borsnak Judit, majd elkezdte kifejteni mindezt: ez egy összetett dolog, amiben természetesen a genetika is közrejátszik, de nagyban tudja befolyásolni az életmód és életszemlélet is. Igen, az életszemlélet, hiszen nemcsak a külső, a belső fittség is fontos. A tévés lendületét megtartva, minden nap tesz azért, hogy korát meghazudtolóan nézzen ki.

Milyen praktikái vannak?

A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. Minden reggel jéghideg vízzel mos arcot. Étkezésére is nagyon odafigyel, rengeteg zöldséget, gyümölcsöt és ezen felül vitaminokat fogyaszt. Nélkülözhetetlen a hidratálás kívül-belül, így rendszeresen használ természetes összetevőkből készült krémeket. Fiatal korától kezdve élete része a mozgás. Kipróbálta pár éve a jógát is, de elmondása alapján ez nem vált be nála.

Csodás külsejéhez nagyban hozzájárul továbbá, hogy pozitívan éli az életet. Könnyebben elenged dolgokat, gyorsabban dönt és már nem rágódik kudarcokon. A séta is ezt eredményezi, eközben nem csak az állóképessége fejlődik, hanem a lelke is töltekezik.

„Érzem a természetet, figyelem az embereket” – mondta a műsorvezető lapunknak.

Endrei Judit YouTube csatornáján is népszerű (Fotó: Mediaworks archív)

A műsorvezető nem fél az öregedéstől

A jó állapot nem csak a külsőségekben rejlik, fontos a mentális és lelki jólét is. Rengeteget utazom, könyvet írok és különböző videókat készítek saját tempómban a YouTube csatornámra. Egyáltalán nem a megszokott, nyugodt, egyre lassabb idősödő életet élem

– fejtette ki töretlen dinamizmussal, amin nem igazán tervez változtatni.