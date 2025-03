Endrei Judit 71 évesen sem áll le: „Aktívabban élek, mint 20 évvel ezelőtt!”

Endrei Judit a magyar televíziózás emblematikus arcává vált köszönhetően a több évtizedes munkájának. A legendás bemondó aktív szerepvállalása azonban kiterjedt a kulturális élet szervezésére és írói tevékenységre is. Endrei Judit könyvei mindig nagyon népszerűek voltak, idén már a tizedik kiadványa jelenik meg, de visszatér a Nők a nagyvilágban című YouTube-műsora is.

Endrei Juditot kíváncsi természete és aktivitása hajtja előre Fotó: Imre György/Mediaworks-archív

Endrei Judit: „Legszemélyesebb, legbelsőbb alkotás lesz ez a könyv”

A televíziós lényét, személyiségét a kíváncsiság mozgatja már egészen gyermekkora óta. És ahogy mondja, nyitott a világra, örökké érdeklődő természet, aki a mai napig szereti az új dolgokat és szerencsésnek tartja magát, mert fizikailag is kiváló kondícióban van.

„Éppen most villant át rajtam –nem szoktam titkolni, de dicsekedni sem szoktam a korommal –, 71 éves vagyok és aktívabban élek, mint 20 évvel ezelőtt” – árulta el a műsorvezető, aki tudatosan, minden nap tesz is azért, hogy szellemileg és fizikálisan is csúcsformában érezze magát.

A mai napig minden nap gyalogolok, minden napomnak része a természet és az erdő, gyakran járok a Duna-partra.

Tele tervekkel és ambícióval kezdte a 2025-ös évet és számtalan elfoglaltsága mellett nagy fába vágta fejszéjét.

„Jól indult az évem, eldöntöttem, hogy megírom tizedik könyvemet, ami az utazásaimról fog szólni. Az ötven évvel ezelőttiről éppúgy, mint a legutóbbi indiai kalandomról. Közel 60 országban jártam már és ez a könyv az egzotikusabb, különlegesebb úti céljaimat szedi össze. Egészen fiatalkorom óta naplót írok az utazásaimról és nem is gondoltam, hogy ezeknek egyszer jelentőségük lesz az életemben. Elolvasva az emlékeimet, olyan dolgok idéződnek fel, amik már a feledés homályába vesztek.”

Az októberben megjelenő kiadvány izgalmas kalandra hívja az olvasót, ami betekintést enged a műsorvezető múltjába és szívébe is. Egy szellemi és kultúrtörténeti alkotás, melyben minden eddiginél nagyobb betekintést enged életébe a műsorvezető.

„Ez nem útikönyv. A legszemélyesebb, legbelsőbb alkotásom lesz ez. Endrei Judit értékrendjéről, ízléséről, gondolkodásáról és érzelmeiről.”