Kigyulladt egy hatalmas csarnok a Határúton, ellepték a tűzoltók a helyszínt

Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton hétfő délután - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel.

Kiss Ádám elmondta, a tűz egy többfunkciós épület fémmegmunkáló részében keletkezett. Az egységek 10 járművel vonultak ki a helyszínre, több mint 30 hivatásos tűzoltó oltotta a lángokat, amelyeket hat vízsugárral sikerült körülhatárolni - tette hozzá. A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a tűz a Késmárk utca környékén egy textilfeldolgozással foglalkozó cég csarnoképületében ütött ki, a munkálatok idejére a Rákospalotai határút érintett szakaszát lezárták.