Felfedte az exbűnöző: pofonegyszerű módszerrel védekezhetsz a figyelemeltereléses betörés ellen

Hasznos tippet adott a betörőből lett biztonsági tanácsadó.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 18:00
betörő személyi igazolvány bűnmegelőzés

Sajnos hazánkban sem ismeretlen, hogy a bűnözők különféle ürüggyel bejutnak a lakásba, ahol aztán mindenféle módszerrel elvonják az ott élő figyelmét, és elemelik az értékeit. Az esetenként komoly károkat okozók ellen egy meglepően hatékony módszert kínál a bennfentes: egy jó útra tért egykori betörő, aki ma biztonsági tanácsadóként kamatoztatja tudását.

Fájdalmas, ha eltereléses rablás áldozataivá válunk és áldozatként emiatt kell kihívnunk a rendőrséget (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Michael Fraser az angliai West Midlands-i rendőrség videóiban számos tippet ad a bűnmegelőzéshez. Az egyik legfrappánsabb tanácsa a megtévesztő betörők ellen irányul.

Soha ne nyiss ajtót ismeretlenek! Mielőtt bárkit beengednél az otthonodba, kérd meg, hogy a személyi igazolványával igazolja magát, akár a levélnyíláson, akár a beakasztott biztonsági lánccal résnyire kinyitott ajtón keresztül

– tanácsolja Michael Fraser, akinek szavait a LadBible idézte. Egy ilyen azonosítást ugyanis nem vállalnak be a bűnözők, inkább a bejutást segítő, kitalált meséjükhöz hasonló dumával gyorsan lelépnek.

