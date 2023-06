Elkerülhető volt a Titan katasztrófája: csak ezt a két e-mailt kellett volna elolvasni

Voltak problémák a búvárhajóval

A baleset óta számos kérdés merült fel a szakértőkben. Többek között arra is keresik a választ, hogy a kistengeralattjáró már a merülés során megsérülhetett vagy csak azután, illetve nem akadhatott-e be valamibe odalent. Ami az OceanGate korábbi merüléseit illeti, gyakran merültek fel problémák. Többször előfordult az is, hogy megszakadt a kommunikáció a merülőhajóval – hívta fel a figyelmet a Mirror.