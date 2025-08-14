Rohantak a tűzoltók a XIV. kerületbe, lecsapott a csendes gyilkos

A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a tűzoltókat Budapest XIV. kerületébe, egy Komócsy utcai lakóházba. A főváros hivatásos tűzoltói érkeztek ki a helyszínre. A raj és a gázszolgáltató munkatársai méréseket végeztek, és kimutatták a gázkoncentrációt az ingatlan levegőjében – írja a katasztrófavédelem.