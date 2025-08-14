RETRO RÁDIÓ

Rohantak a tűzoltók a XIV. kerületbe, lecsapott a csendes gyilkos

A Komócsy utcába vonultak a tűzoltók.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 16:26
Módosítva: 2025.08.14. 16:41
XIV kerület szén-monoxid szén-monoxid-érzékelő gázkoncentráció Budapest tűzoltók

A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a tűzoltókat Budapest XIV. kerületébe, egy Komócsy utcai lakóházba. A főváros hivatásos tűzoltói érkeztek ki a helyszínre. A raj és a gázszolgáltató munkatársai méréseket végeztek, és kimutatták a gázkoncentrációt az ingatlan levegőjében – írja a katasztrófavédelem.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu