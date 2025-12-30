Most kell az eget kémlelni: január első napjaiban különleges égi jelenség érkezik

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint a Quadrantida meteorraj január 3-án éjszaka fog tetőzni. Bár a meteorraj látványos csillaghullást szokott produkálni, ezúttal a telihold fénye elnyomhatja a halványabbakat, így óránként várhatóan 10-20 hullócsillagot lehet majd megfigyelni az északi égbolton.

Most kell az eget kémlelni: január első napjaiban látható legjobban a Quadrantida meteorraj Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ugyanakkor a raj bővelkedik fényes tűzgömbökben, amelyek a holdfény mellett is gyönyörű látványt nyújtanak. A legtöbb hullócsillag éjfél körül vagy hajnalban lesz látható.

A jelenségek egyébként már december 28-tól láthatóak, és egészen január 12-ig kitartanak, de a csúcs január 3-án és 4-én lesz.

A tájékoztatás szerint a meteorraj mellett szombaton, január 3-án egy látványos négyes együttállás is megfigyelhető lesz: 18 órakor a telihold alatt a Jupiter bolygó, tőlük balra pedig az Ikrek csillagkép két csillaga, a Castor és a Pollux formáznak egy szabályos égi paralelogrammát. A Jupiter egy igen fényes csillagnak látszik majd a Hold alatt, a Pollux és a Castor azonban jóval halványabbak lesznek a telihold fényében - olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében.

Miért pont év elején érkezik a Quadrantida meteorraj?

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért pont minden év elején kápráztat el minket ez az égi jelenség, de a Svábhegyi Csillagvizsgálónak erre is akad válasza:

A meteorrajok túlnyomó többsége a Napot megközelítő üstökösökről levált törmelékből származó porfelhő és a Föld légkörének találkozásából adódik. A csillagunk körül pályára állt apró porszemcsék és kőzetszilánkok az év meghatározott időszakában keresztezik bolygónk útját, belépnek a légkörbe, és ott látványos fényjelenséget produkálva ionizálják a légkör molekuláit. Ezt figyeljük meg mi a felszínről mint hullócsillagot, kívánva magunknak minden szépet és jót.

A cikk szerint tehát érdemes 2026 január 4-e hajnali óráit a szabad ég alatt tölteni a csillaghullások szerelmeseinek.

A csillagászati jelenségről és annak megfigyeléséről részletes cikk olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló blogbejegyzésében, IDE KATTINTVA.