RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor erősen zárta az évet, képeken a bizonyíték

Orbán Viktor megmutatta, milyen volt 2025 utolsó negyedéve.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.30. 09:32
Orbán Viktor 2025 összegző

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán először a január-márciusi időszakot mutatta meg, majd az április-júniusit, utána pedig a július-szeptemberit – most pedig eljött az ideje, hogy az október-december között zajlott eseményekről is megemlékezzen pár különleges képpel.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

🗓️ 2025 képekben. Negyedik rész. 📸

– írta az alább megtekinthető poszthoz Orbán Viktor.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu