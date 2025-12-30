Orbán Viktor erősen zárta az évet, képeken a bizonyíték

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán először a január-márciusi időszakot mutatta meg, majd az április-júniusit, utána pedig a július-szeptemberit – most pedig eljött az ideje, hogy az október-december között zajlott eseményekről is megemlékezzen pár különleges képpel.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

2025 képekben. Negyedik rész.

– írta az alább megtekinthető poszthoz Orbán Viktor.