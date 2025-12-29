Magyar Pétert többen tartják ellenszenvesnek, mint szimpatikusnak, miközben a Tisza Párt további politikusait másfél év aktív politizálás után sem ismeri a magyar társadalom jelentős része. Orbán Viktor népszerűsége továbbra is két számjegyű előnyt mutat Magyar Péterrel szemben – derül ki a Magyar Társadalomkutató friss felméréséből. Jöjjenek a részletek!

Orbán Viktor a legnépszerűbb hazai politikus (Fotó: NurPhoto via AFP)

A Magyar Társadalomkutató 2025. december 22–23. között végzett telefonos közvélemény-kutatása alapján Orbán Viktor a legnépszerűbb hazai politikus. A megkérdezettek 44 százaléka a miniszterelnököt inkább szimpatikusnak tartja, 11 százalék semlegesnek ítéli meg, míg 43 százalék inkább ellenszenvesnek. Magyar Péter támogatottsága ettől érdemben elmarad: a válaszadóknak csak harmada (34 százalék) nyilatkozott úgy, hogy szimpatikusnak tartja a Tisza Párt elnökét, 16 százalék semlegesnek értékelte személyét, ugyanakkor a magyarok közel fele (47 százalék) inkább ellenszenvesnek tartja. Ezek alapján a két vezető politikus szimpátiaindexében két számjegyű különbségről beszélhetünk.

Fotó: Magyar Társadalomkutató

Magyar Péter viszonylagos népszerűtlenségét a Tisza Párt további arcai sem tudják érdemben ellensúlyozni, hiszen a párt prominens politikusainak ismertségi adatai kifejezetten alacsonyak: Kulja Andrást a válaszadók 64 százaléka, Tarr Zoltánt 48 százalék, Bódis Krisztát pedig 45 százalék egyáltalán nem ismeri. A Tisza másodvonalából Ruszin-Szendi Romulusz számít a „legismertebbnek”, ugyanakkor még róla sem hallott a magyarok ötöde (20 százalék). A szimpátiaindexek szintén nem erősítik a párt összképét: Bódis Krisztát és Ruszin-Szendi Romuluszt a válaszadók 21-21 százaléka tartja inkább szimpatikusnak, Kulja András esetében ez az arány 14 százalék, míg Tarr Zoltánnál mindössze 13 százalék.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Tisza Párt 2025 végére sem tudott érdemben túllépni a „one-man show” jellegű működésen. A párt intézményesülésének megkezdése óta eltelt több mint másfél év, valamint a választások előtti utolsó három és fél hónap ellenére továbbra sem látszik olyan társadalmilag beágyazott és széles körben ismert második vonalbeli politikusi kör, amely érdemben növelni tudná a párt népszerűségét. Az adatok inkább arra engednek következtetni, hogy a Magyar Péter által kiválasztott politikusok gyengítik a Tisza pozícióit, mivel hosszú hónapok alatt sem tudtak áttörő ismertséget és szimpátiát kiváltani a választók körében – összegez a Magyar Társadalomkutató.