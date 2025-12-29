Elképesztő filmet osztott meg Orbán Viktor
„Elég egy rossz döntés.” – írja a miniszterelnök.
Különleges filmet osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor. A Monaco Hadtest című alkotás az Ultrahang YouTube-csatornáján érhető el, melyet egy nap alatt közel százezren láttak már.
Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent. Nézzétek meg Ábrahám Róbert filmjét, tanulságos!
– írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán.
