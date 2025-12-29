RETRO RÁDIÓ

Elképesztő filmet osztott meg Orbán Viktor

„Elég egy rossz döntés.” – írja a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 08:26
Módosítva: 2025.12.29. 08:44
Orbán Viktor Ukrajna film

Különleges filmet osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor. A Monaco Hadtest című alkotás az Ultrahang YouTube-csatornáján érhető el, melyet egy nap alatt közel százezren láttak már.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent. Nézzétek meg Ábrahám Róbert filmjét, tanulságos!

– írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu