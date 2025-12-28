Orbán Viktor: Ahhoz, hogy megőrizzük Magyarország békéjét, nemzeti kormányra van szükség
Orbán Viktor köszönetet mondott.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor közzétett egy videót a közösségi oldalán, amiben Dr. Egri Erika szülész-nőgyógyász beszél arról, miért kell majd jó helyre tenni tavasszal az X-et.
Ahhoz, hogy megőrizzük Magyarország békéjét, nemzeti kormányra van szükség.
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
