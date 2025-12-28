RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ahhoz, hogy megőrizzük Magyarország békéjét, nemzeti kormányra van szükség

Orbán Viktor köszönetet mondott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 16:17
Orbán Viktor nőgyógyász szülész

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor közzétett egy videót a közösségi oldalán, amiben Dr. Egri Erika szülész-nőgyógyász beszél arról, miért kell majd jó helyre tenni tavasszal az X-et.

Ahhoz, hogy megőrizzük Magyarország békéjét, nemzeti kormányra van szükség. 🇭🇺🇭🇺🇭🇺

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu