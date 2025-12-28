Orbán Viktor elárulta, kapott-e valaha piros lapot
Orbán Viktor a focis múltjáról mesélt.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben a focis múltjáról mesélt, és egyebek között azt is elárulta, hogy kapott-e valaha piros lapot.
Mennyei megyei
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre