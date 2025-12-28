RETRO RÁDIÓ

Így védte meg a te pénztárcádat is Orbán Viktor - mutatjuk, miket intézett a miniszterelnök 2025-ben

Nem reklám és nem ígéret: valódi forintokról van szó. Orbán Viktor idei döntései miatt több pénz maradt a magyar családoknál, legyen szó bevásárlásról, hitelről vagy nyugdíjról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 05:00
magyar Orbán ViktorAz 14. havi nyugdíj rezsicsökkentés pénz szja-mentesség

Orbán Viktor az elmúlt időszakban százezrek pénztárcáját védte meg olyan kormányzati döntések által, amelyek ma is érezhetően hatnak a mindennapokra. Nem csak ígéretek hangzottak el – konkrét forintok maradtak a családoknál, a nyugdíjasoknál és a vásárlóknál. Mutatjuk a legfontosabbakat! 

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

SZJA-mentesség a háromgyerekes anyáknak

Ez az intézkedés havonta több tízezer forintot hagy a háromgyermekes családoknál. Nem papíron, hanem a bankszámlán. Több pénz jut rezsire, élelmiszerre, a gyerekekre de persze félre is lehet tenni. A támogatás körülbelül negyedmillió édesanyát érint és akár havi százezer forintnál is többel növelheti a családok bevételeit. Mint a Nézőpont Intézet kutatásából kiderült, nincs olyan demográfiai csoport, ahol ne lenne legalább kétharmados támogatottsága a többgyermekes anyák adómentességének. Ez a támogatás 250 ezer anyát érint, és havonta több mint százezer forinttal növelheti a családok jövedelmét.

3 százalékos lakáshitel – elérhetőbb lett a saját otthon

Az alacsony, kiszámítható törlesztőrészlet miatt sokkal többen mernek belevágni a lakásvásárlásba. A 3 százalékos hitel nem elszálló kamatot, hanem tervezhető jövőt jelent sok család számára. A Magyar Kormány otthontermési programja történelmi léptékű.  Idén immár több mint 15 000 fiatal és család váltott saját otthonra, hála az Otthon Start Programnak, aminek keretében a Kormány által támogatott fix 3 %-os kamatozású lakáshitelt vehettek fel. A szám önmagában is beszédes, de az igazi eredmény az: olyanok is bekapcsolódhattak az otthonteremtésbe, akik korábban kimaradtak, eddig a hitelek és támogatások körén kívül rekedtek.

Rezsicsökkentés: nem lett horror a számla

A háttérben komoly diplomáciai lépések történtek. Donald Trump és Orbán Viktor Washingtonban olyan megállapodásra jutott, amelynek köszönhetően Magyarország szankciómentességet kapott az orosz energiahordozókra. Ennek eredménye: nem robbantak fel a rezsiszámlák. A magyar rezsivédelem alapja ma az, hogy az ország olcsó energiához fér hozzá, mégpedig stabil és megbízható forrásokból. Ha ez nem lett volna, a decemberi fogyasztásuk után már sokkal nagyobb összegű számlát kaphattak volna a magyar családok. Benzin és dízel esetében nagyon komoly áremelkedés lett volna, gáz esetében akár 3-4-szeres gázárral is szembesülhettek volna a magyar családok.

Árrésstop: vége a túlárazásnak

Az alapvető élelmiszereknél megálljt parancsoltak az indokolatlan áremeléseknek. A boltok nem tehetnek rá korlátlan hasznot, a vásárlók pénztárcája fellélegezhetett.

14. havi nyugdíj? Orbán ezt is elintézte

Már nem csak a 13. havi nyugdíjról beszélünk: elindult a 14. havi nyugdíj bevezetése is, így a nyugdíjasoknál is több pénz marad.


 

 

 

 

