Nyitrai Zsolt: Vedd Te is igénybe az Otthon Start Programot gyorsabban, a DÁP segítségével!
Nyitrai Zsolt videóban mondta el, milyen előnyei vannak a DÁP regisztrációnak.
A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen előnyöket jelent az Otthon Start programnál a DÁP regisztráció.
Albérlet helyett saját otthon, a fix 3%-os lakáshitellel! Aktív DÁP regisztrációval minden gyorsabb és egyszerűbb.
A hitelhez szükséges digitális erkölcsi bizonyítvány is pár kattintással elérhető.Mindezért a Postán várni már felesleges.
Vedd Te is igénybe az Otthon Start Programot gyorsabban, a DÁP segítségével!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Nyitrai Zsolt.
