Nyitrai Zsolt: Vedd Te is igénybe az Otthon Start Programot gyorsabban, a DÁP segítségével!

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen előnyöket jelent az Otthon Start programnál a DÁP regisztráció.

Nyitrai Zsolt / Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Albérlet helyett saját otthon, a fix 3%-os lakáshitellel! Aktív DÁP regisztrációval minden gyorsabb és egyszerűbb. A hitelhez szükséges digitális erkölcsi bizonyítvány is pár kattintással elérhető. Mindezért a Postán várni már felesleges. Vedd Te is igénybe az Otthon Start Programot gyorsabban, a DÁP segítségével!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Nyitrai Zsolt.