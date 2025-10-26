RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt: Vedd Te is igénybe az Otthon Start Programot gyorsabban, a DÁP segítségével!

Nyitrai Zsolt videóban mondta el, milyen előnyei vannak a DÁP regisztrációnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 14:15
Nyitrai Zsolt dáp Otthon Start Program

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen előnyöket jelent az Otthon Start programnál a DÁP regisztráció.

nyitrai zsolt
Nyitrai Zsolt / Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Albérlet helyett saját otthon, a fix 3%-os lakáshitellel!🏠 Aktív DÁP regisztrációval minden gyorsabb és egyszerűbb.✅

A hitelhez szükséges digitális erkölcsi bizonyítvány is pár kattintással elérhető.📱Mindezért a Postán várni már felesleges.❌

Vedd Te is igénybe az Otthon Start Programot gyorsabban, a DÁP segítségével!🫵🏻🇭🇺

– írta az alább megtekinthető videóhoz Nyitrai Zsolt.

