Otthon Start Program: imádják a belvárosi kerületekben is

Az Otthon Start Program jótékony hatásait Pest belvárosának kerületeiben, azaz a VI. VII. VIII. IX. kerületekben kivételes mértékben lehet érezni. Ezekben a kerületekben ráadásul a szokásosnál is nagyobb volt a pangás előtte. Annál lendületesebb lett a felívelés! Jelenleg főként fiatalok vásárolnak garzonokat, 1,5-2 szobás ingatlanokat. Folytatjuk az Otthon Start Program ingatlanpiacra gyakorolt jótékony hatásai kerületekre bontva bemutató szokásos heti összefoglalónkat. Ezúttal a Pest belvárosi kerülete kerülnek terítékre!

Otthon Start: a belvárosi kerületekben kivételes siker

Az Otthon Start Program szeptemberi elindítása látványosan felpezsdítette a magyar lakáspiacot, de Pest belvárosi kerületiben még az átlag kereslet emelkedéshez képest is jóval nagyobb az érdeklődés. A VI. VII. VIII. IX. kerületekben nagyobb és hosszabb volt az uborka szezon is, majd a kilövellés minden várakozást felülmúlt. Ráadásul korábban, már augusztus elején elindult a felpezsdülés. Ekkor még el sem indult az Otthon Start, csak a bejelentés történt meg. Ebből lehet tudni, hogy a rendkívül korai felpezsdülés már a program hatása. Ezekben a kerületekben a legjellemzőbb, hogy főként fiatalok vásárolnak garzonokat, 1,5-2 szobás ingatlanokat.

Augusztusban a szokásosnál is nagyobb lendületet vett az ingatlanpiac a budapesti belső kerületekben, ami egyértelműen az Otthon Start program szeptemberi indulásának volt köszönhető

- nyilatkozta a Metropolnak Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Már ekkor is az érdeklődők fele az új, kamattámogatott hitellel keresett lakást, és akár előszerződést is kötöttek ingatlanokra.

A kivételes mértékű és rendkívül korai felívelés mellett a fiatal vásárlók lelkesedését az is jelzi, hogy sokan úgy kezdenek lakást keresni, hogy még nem jártak a bankban, sőt néha nem tudják, hogy megfelelnek-e a feltételeknek.

A belváros pezseg az Otthon Startnak köszönhetően

Magyarországon az otthonteremtés forradalma zajlik. Az ország modern történelmében soha nem volt ilyen kedvező konstrukció. Az államilag támogatott hitel törlesztőrészletének havi kamata maximum 3%-os lehet. De a 10%-os önerő előteremtésében sem hagy a Kormány egyedül. Ennek részleteiről itt tájékozódhatsz. Úgy tűnik, hogy a belvárosi kerületekben kivételesen óriási siker az Otthon Start.

A hitel miatt olyan ingatlanokra is tapasztalható érdeklődés, melyekre ez eddig nem nagyon volt jellemző. Az érdeklődők nagyobb része tehát Otthon Starttal szeretne lakáshoz jutni: jelenleg a hitelre vásárlók közül tízből nyolcan igénybe szeretnék azt venni.

Az is egyértelműen megmutatkozott, hogy akinek lehetősége van az új hitellel vásárolni, az meg is teszi ezt, nem pedig bérel. Ha az albérlet helyett te is inkább saját otthont teremtenél, vágj bele! Kezd az érdeklődést a bankodnál! Nulladik lépésként pedig tekintsd meg Otthon Startról szóló videónkat: