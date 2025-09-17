RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt

Az a célkitűzés, hogy albérlőből tulajdonossá váljanak elsősorban a fiatalok, az széles igénnyel találkozik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 19:34
Otthon Start Program Kormányinfó Gulyás Gergely

Óriási az érdeklődés az Otthon Start Program iránt, a programban naponta átlagosan több mint ezer hiteligénylést nyújtanak be. Két hét után több mint tízezer hiteligénylés van a bankok előtt - számolt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.

Óriási az érdeklődés az Otthon Start Program iránt
Gulyás Gergely: óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely kiemelte: ez mutatja a program sikerességét, mutatja, hogy az a célkitűzés, hogy albérlőből tulajdonossá váljanak elsősorban a fiatalok, az széles igénnyel találkozik. Azt is mutatja, hogy azok a keretek, amelyeket ez a program megteremt, a fix 3 százalékos kamat, olyan kedvező lehetőség, amellyel nagyon sokan élnek, akik eddig nem álmodhattak saját lakásról - jegyezte meg.

Az egész országban népszerű az Otthon Start Program

Hozzátette: nem csupán a nagyvárosokban, de az egész országban népszerű az Otthon Start program, melynek köszönhetően még idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg. Ez a szám később több tízezerre is felfuthat, több ezer vagy akár több tízezer álláshely létrejöttéhez és a gazdasági növekedéshez is hozzájárulva - mondta Gulyás Gergely.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu