Óriási az érdeklődés az Otthon Start Program iránt, a programban naponta átlagosan több mint ezer hiteligénylést nyújtanak be. Két hét után több mint tízezer hiteligénylés van a bankok előtt - számolt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely: óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely kiemelte: ez mutatja a program sikerességét, mutatja, hogy az a célkitűzés, hogy albérlőből tulajdonossá váljanak elsősorban a fiatalok, az széles igénnyel találkozik. Azt is mutatja, hogy azok a keretek, amelyeket ez a program megteremt, a fix 3 százalékos kamat, olyan kedvező lehetőség, amellyel nagyon sokan élnek, akik eddig nem álmodhattak saját lakásról - jegyezte meg.

Az egész országban népszerű az Otthon Start Program

Hozzátette: nem csupán a nagyvárosokban, de az egész országban népszerű az Otthon Start program, melynek köszönhetően még idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg. Ez a szám később több tízezerre is felfuthat, több ezer vagy akár több tízezer álláshely létrejöttéhez és a gazdasági növekedéshez is hozzájárulva - mondta Gulyás Gergely.