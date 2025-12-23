RETRO RÁDIÓ

Fehér karácsony az ünnepi asztalon: Bernáth József évtizedes hókiflireceptet osztott meg

Ellenállhatatlanul finom. Szinte érzi az ember a hókifli ízét, illatát!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.23. 17:00
recept Bernáth József hókifli karácsony

„Ez az aprósütemény tipikus nagyisüti” – írja Bernáth József séf a Facebook-oldalán. Hogy miért vallja ezt a hókifli kapcsán? Íme a magyarázata: „Édesanyám talán ha kétévente egyszer készített ilyet, nagymamám és Manci néni viszont egy évben akár négyszer-ötször is megsütötte. Ráadásul kilószámra! Mégis volt olyan alkalom, hogy ez sem volt elég. Ez a recept Manci nénitől származik, 1988-ban jegyezte le. Azóta harminc éve telt el, de ez a sütemény még mindig megállja a helyét. Egyszerűen kortalan.”

hókifli
A hókifli mennyei karácsonyi finomság, melynek senki sem tud ellenállni 
Fotó: Pixabay/Képünk illusztráció

Micsoda hókiflirecept!

Így készül a mennyei karácsonyi finomság, melynek senki sem tud ellenállni!

Hozzávalók

A tésztához:

300 g liszt
100 g zsír
2-3 g élesztő
160 g tejföl
1 csipet só

A töltelékhez:

150 g kemény szilvalekvár
150 g darált dió
40 g porcukor
½ citrom reszelt héja
60 g tej
A kisült kiflik bevonatához
150 g porcukor
1 csomag Dr. Oetker vaníliás cukor

Elkészítés

Egy keverőtálba mérjük az összes alapanyagot a tésztához, és addig gyúrjuk, míg összeáll. A kész tésztát frissen tartó fóliába tekerve legalább fél órán keresztül pihentetjük a hűtőben.
Elkészítjük a diós tölteléket. A tejet felforraljuk. Ezután összekeverjük a darált diót a porcukorral és reszelt citromhéjjal, majd ráöntjük a forró tejet. Alaposan elkeverjük, és az így elkészült diókrémet letakarva szintén a hűtőbe tesszük.
A tésztát elővesszük a hűtőből, lisztezett deszkán 2 mm vastagságúra nyújtjuk, majd egy 3,5-4 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval köröket szúrunk ki belőle. Ezekre a körökre meggyszemnyi diókrémet vagy szilvalekvárt halmozunk. Ezután kifli formájúra feltekerjük őket, és úgy tesszük a tepsire, hogy az a rész kerüljön alulra, ahol összeérnek a tészta szélei. Ez azért fontos, hogy sülés közben kisebb eséllyel nyíljanak ki a kiflijeink. Végül enyhén meghajlítjuk a feltekert tésztákat, hogy valóban kifli formájuk legyen.
180 °C -ra előmelegített sütőben 15-18 perc alatt készre sütjük.
Egy keverőtálban elvegyítjük a porcukrot és a vaníliás cukrot. Amint kisültek a kiflik, a tálba borítjuk és jó alaposan megforgatjuk őket a vaníliás porcukorban. Ha mindenhol befedte őket a porcukor, tálcára szedjük a púderos kiflijeinket. Jó sütést! – írja Bernáth József a közösségi oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu