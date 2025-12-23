Fehér karácsony az ünnepi asztalon: Bernáth József évtizedes hókiflireceptet osztott meg

„Ez az aprósütemény tipikus nagyisüti” – írja Bernáth József séf a Facebook-oldalán. Hogy miért vallja ezt a hókifli kapcsán? Íme a magyarázata: „Édesanyám talán ha kétévente egyszer készített ilyet, nagymamám és Manci néni viszont egy évben akár négyszer-ötször is megsütötte. Ráadásul kilószámra! Mégis volt olyan alkalom, hogy ez sem volt elég. Ez a recept Manci nénitől származik, 1988-ban jegyezte le. Azóta harminc éve telt el, de ez a sütemény még mindig megállja a helyét. Egyszerűen kortalan.”

A hókifli mennyei karácsonyi finomság, melynek senki sem tud ellenállni

Fotó: Pixabay/Képünk illusztráció

Micsoda hókiflirecept!

Így készül a mennyei karácsonyi finomság, melynek senki sem tud ellenállni!

Hozzávalók

A tésztához:

300 g liszt

100 g zsír

2-3 g élesztő

160 g tejföl

1 csipet só

A töltelékhez:

150 g kemény szilvalekvár

150 g darált dió

40 g porcukor

½ citrom reszelt héja

60 g tej

A kisült kiflik bevonatához

150 g porcukor

1 csomag Dr. Oetker vaníliás cukor

Elkészítés

Egy keverőtálba mérjük az összes alapanyagot a tésztához, és addig gyúrjuk, míg összeáll. A kész tésztát frissen tartó fóliába tekerve legalább fél órán keresztül pihentetjük a hűtőben.

Elkészítjük a diós tölteléket. A tejet felforraljuk. Ezután összekeverjük a darált diót a porcukorral és reszelt citromhéjjal, majd ráöntjük a forró tejet. Alaposan elkeverjük, és az így elkészült diókrémet letakarva szintén a hűtőbe tesszük.

A tésztát elővesszük a hűtőből, lisztezett deszkán 2 mm vastagságúra nyújtjuk, majd egy 3,5-4 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval köröket szúrunk ki belőle. Ezekre a körökre meggyszemnyi diókrémet vagy szilvalekvárt halmozunk. Ezután kifli formájúra feltekerjük őket, és úgy tesszük a tepsire, hogy az a rész kerüljön alulra, ahol összeérnek a tészta szélei. Ez azért fontos, hogy sülés közben kisebb eséllyel nyíljanak ki a kiflijeink. Végül enyhén meghajlítjuk a feltekert tésztákat, hogy valóban kifli formájuk legyen.

180 °C -ra előmelegített sütőben 15-18 perc alatt készre sütjük.

Egy keverőtálban elvegyítjük a porcukrot és a vaníliás cukrot. Amint kisültek a kiflik, a tálba borítjuk és jó alaposan megforgatjuk őket a vaníliás porcukorban. Ha mindenhol befedte őket a porcukor, tálcára szedjük a púderos kiflijeinket. Jó sütést! – írja Bernáth József a közösségi oldalán.