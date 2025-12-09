Kikerült az internetre a magyar séf isteni mézes puszedli-receptje
Szinte érzi az ember az ünnepi illatot és ízt! Ki kell próbálnod ezt a mézes puszedli-receptet!
Mindenkinek más jut eszébe a karácsony szó hallatán! Van, akinek a Megváltó, másnak a gyermek Jézus vagy a karácsonyfa, esetleg a Last Christmas, az ajándékok vagy az ünnep ízei, illatai! Ha az utóbbiak közé tartozol, akkor van egy jó hírünk! Kikerült az internetre Bernáth József séf mézes puszedli-receptje! Ha meglátod a fotóját és az összetevőit, te sem tudsz majd ellenállni a vágynak, hogy elkészítsd és megkóstold ezt az ünnepi finomságot!
Bernáth József séf az interneten osztotta meg a mézes puszedli-receptjét
„Lassan elkezdjük a készülődést az ünnepekre… Ma a jól bevált mézes puszedlim receptjét osztom meg veletek!” – írta Facebook-oldalán a népszerű séf, a Love Bistro első évadának zsűritagja.
Mézes puszedli-recept
Hozzávalók
A tésztához:
80 g méz
80 g cukor
1 egész tojás és 2 sárgája
5 g szódabikarbóna
1 csipet só
250 g liszt
40 g zsír
őrölt fahéj és szegfűszeg ízlés szerint
A bevonathoz:
2 tojásfehérje
120 g porcukor
Elkészítés
Egy kis lábasban a mézet és a cukrot melegedni tesszük. Amikor felhabosodik a méz, és teljesen elolvadt benne a cukor, akkor levesszük a tűzről. Egy (lehetőleg fém) habüstben összekeverjük a lisztet a szódabikarbónával, az őrölt fűszerekkel, a sóval, és a zsírral. Két tojást szétválasztunk, a sárgáját a lisztes keverékhez adjuk a két fehérjét pedig félre tesszük a puszedlik bevonásához. A harmadik tojást egészben a tésztaalaphoz adjuk. Kissé elkeverjük az alapanyagokat, majd ráöntjük a még meleg, de nem forró cukros mézet. Az elején érdemes egy fém kanállal vagy akár egy villával dolgozni a tésztát, hogy ne ragadjon a kezünkre a méz. Amikor kezd összeállni a tészta, akkor már kézzel gyúrjuk tovább. A gombóccá összeállt tésztát frissentartó fóliába csomagoljuk és 20-25 percig hűtőbe tesszük.
A sütőt előmelegítjük 175 °C-ra. A tepsit sütőpapírral béleljük ki, és egy kis edénybe odakészítünk egy kevés hideg vizet is. A lehűlt tésztából enyhén vizes kézzel diónyi gombócokat formázunk, és 1,5 cm távolságot hagyva közöttük a tepsire helyezzük őket. Ha kigombócoltuk az összes tésztát, akkor az előmelegített sütőben 15-18 perc alatt készre sütjük. Mielőtt bevonjuk a kisült puszedliket, hagyjuk teljesen kihűlni!
Elkészítjük a bevonatot. Ehhez szükségünk lesz egy nagyobb fém keverőtálra, és egy olyan lábasra, amire úgy passzol a fém habüstünk, hogy az alja nem ér bele majd a vízbe. A lábasba 2 ujjnyi vizet felteszünk forrni. A tojásfehérjét a porcukorral elkeverjük a habüstben, majd a gőzölgő vízre helyezzük. Kézi habverővel folyamatosan keverve lágy habbá keverjük. Az állaga inkább hasonlítson egy sűrű mártásra, mint egy tojáshabra! Ha ezt elértük, vegyük le a vízgőzről és lassan kevergetve hűtsük vissza a tojásos bevonót. Ekkor se keverjük túl erősen, nehogy kemény habbá verjük a végére! Ha visszahűlt a fehérje, akkor egy villa segítségével belemártjuk a puszedliket a habba. A megmártott mézeskalácsokat egy sütőpapírral bélelt tepsire tegyük (az is jó, amin sült), hogy ne ragadjon a kalács a tepsire. Tegyük olyan helyre a lakásban, ahol jól jár a levegő, így gyorsan megszárad a fehérje a tetején. Semmiképp se tegyük hűtőbe, hagyjuk szobahőmérsékleten! Ha megszáradt a fehérje, jól zárható dobozban, hűvös helyen hónapokig is eláll.
Cérnára fűzve a karácsonyfánkat is díszíthetjük vele – írja közösségi oldalán Bernáth József a mézes puszedli-receptje mellé.
