Kikerült az internetre a magyar séf isteni mézes puszedli-receptje

Mindenkinek más jut eszébe a karácsony szó hallatán! Van, akinek a Megváltó, másnak a gyermek Jézus vagy a karácsonyfa, esetleg a Last Christmas, az ajándékok vagy az ünnep ízei, illatai! Ha az utóbbiak közé tartozol, akkor van egy jó hírünk! Kikerült az internetre Bernáth József séf mézes puszedli-receptje! Ha meglátod a fotóját és az összetevőit, te sem tudsz majd ellenállni a vágynak, hogy elkészítsd és megkóstold ezt az ünnepi finomságot!

Bernáth József séf az interneten osztotta meg a fenséges mézes puszedli-receptjét (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Bernáth József séf az interneten osztotta meg a mézes puszedli-receptjét

„Lassan elkezdjük a készülődést az ünnepekre… Ma a jól bevált mézes puszedlim receptjét osztom meg veletek!” – írta Facebook-oldalán a népszerű séf, a Love Bistro első évadának zsűritagja.

Mézes puszedli-recept

Hozzávalók

A tésztához:

80 g méz

80 g cukor

1 egész tojás és 2 sárgája

5 g szódabikarbóna

1 csipet só

250 g liszt

40 g zsír

őrölt fahéj és szegfűszeg ízlés szerint

A bevonathoz:

2 tojásfehérje

120 g porcukor

Elkészítés

Egy kis lábasban a mézet és a cukrot melegedni tesszük. Amikor felhabosodik a méz, és teljesen elolvadt benne a cukor, akkor levesszük a tűzről. Egy (lehetőleg fém) habüstben összekeverjük a lisztet a szódabikarbónával, az őrölt fűszerekkel, a sóval, és a zsírral. Két tojást szétválasztunk, a sárgáját a lisztes keverékhez adjuk a két fehérjét pedig félre tesszük a puszedlik bevonásához. A harmadik tojást egészben a tésztaalaphoz adjuk. Kissé elkeverjük az alapanyagokat, majd ráöntjük a még meleg, de nem forró cukros mézet. Az elején érdemes egy fém kanállal vagy akár egy villával dolgozni a tésztát, hogy ne ragadjon a kezünkre a méz. Amikor kezd összeállni a tészta, akkor már kézzel gyúrjuk tovább. A gombóccá összeállt tésztát frissentartó fóliába csomagoljuk és 20-25 percig hűtőbe tesszük.

A sütőt előmelegítjük 175 °C-ra. A tepsit sütőpapírral béleljük ki, és egy kis edénybe odakészítünk egy kevés hideg vizet is. A lehűlt tésztából enyhén vizes kézzel diónyi gombócokat formázunk, és 1,5 cm távolságot hagyva közöttük a tepsire helyezzük őket. Ha kigombócoltuk az összes tésztát, akkor az előmelegített sütőben 15-18 perc alatt készre sütjük. Mielőtt bevonjuk a kisült puszedliket, hagyjuk teljesen kihűlni!