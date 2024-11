Előkerült az idén 40 éves Last Christmas eddigi kiadatlan változata George Michaeltől

Minden idők egyik legsikeresebb karácsonyi dala, a Last Christmas a WHAM! utolsó albumán kapott helyet, az elmúlt 40 évben pedig töretlen a népszerűsége. Rengetegen feldolgozták (többek közt a Backstreet Boys, Taylor Swift, az azonos című, hazánkban Múlt karácsonyként ismert mozifilmben pedig Emilia Clarke is elénekelte), ám senkinek sem sikerült felülmúlnia az eredeti változatot.

George Michael karácsonyi szerzeménye megkerülhetetlen az ünnepi időszakban (Fotó: McBride/face to face / Northfoto)

Az idén 40 éves Last Christmas című WHAM!-sláger hamarosan újra megjelenik, a jubileumi maxin pedig a korábbról jól ismert album változat, valamint a két perccel hosszabb, úgynevezett Pudding Mix mellett most elérhetővé válik a korábban csak az USA-ban kiadott instrumentális változat, valamint az eddig kiadatlan koncertverzió, melyet George Michael turnéján rögzítettek a Wembley-ben, ahol 2006 decemberében öt estén is fellépett, ám ezek közül csak két ráadásban kapott helyet az emblematikus karácsonyi dal.

Bár a dal amatőr koncertfelvételeken elérhető a YouTube-on, érdemes megvárni a december 13-ai premiert, melynek során nagy valószínűséggel az eddig kiadatlan változat is ütős minőségben kerül majd fel a WHAM! YouTube-csatornájára a 4K-felbontású videóklip mellé.