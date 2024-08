Az egész világ róla beszél. Íme Taylor Swift hét különös titka

Taylor Swift nevét szinte mindenki ismeri a világon, ám az, hogyan lett világhírű énekesnő, sokak számára titok. A Hot! magazin összeállításából kiderül, hogyan valósította meg az álmait.

Taylor Swift countryénekesből lett szupersztár Fotó: Northfoto/Hot! Magazin

Őrületes tehetség

Korszakos zseni a zene és a szöveg terén is, amit a szülei korán felfedeztek benne, ezért is költöztek miatta Nashville-be.

„Egy olyan világban, ahol a legtehetségesebbek is komoly stábot alkalmaznak a slágereik elkészítéséhez, Swift egyedül irányít, és legfeljebb két munkatárssal dolgozik. 2019 óta öt lemezén 135 dalt jelentetett meg” – mondta egy forrás az Us Weeklynek.

Bárkivel barátkozik

Manapság a rajongói több korcsoportot és nemet is felölelnek, a koncertjein összefuthatunk Vilmos herceggel, Tom Hanksszel és Julia Robertsszel is. Jól tudja: az, hogy kedves a rajongóival, kulcsfontosságú ahhoz, hogy világszerte milliók imádják. Az estjein mindig meg is köszöni a tapsukat és a támogatásukat.

Jóban van a királyi családdal is Fotó: Instagram/taylorswift_official/Hot! Magazin

Nem irigy senkire

Amint egyre híresebb lett, a hóna alá nyúlt az olyan feltörekvő tehetségeknek, mint Sabrina Carpenter, Girl in Red és Phoebe Bridgers azzal, hogy magával vitte őket a turnéira. Soha nem került szembe a kollégáival sem. Amikor Beyoncéval egy időben turnézott, szeretettel drukkolt a sikeréért. Csodálják egymás tehetségét, igazi barátnők.

Blake Livelyvel is jó barátságot ápol Fotó: Instagram/taylorswift_official/Hot! Magazin

Rejtvényekkel szórakoztat

Az évek során mestere lett annak, hogy a rajongóit rejtvényekkel vonja be a munkáiba. Nyomokat rejt el (a szövegeitől a zenei vi­deó­in át a ruháiig), teljes szövegeket ad a hallgatóinak, hogy tájékozódjanak a korábbi kapcsolatairól – anélkül, hogy megnevezné, ki ihlette az adott dalát.

Haveri kör

A baráti köre először 2015-ben vált ismertté, amikor Gigi Hadidtól Mariska Har­gi­tayig mindenkit meghívott a Bad Blood klipjébe. Blake Lively, Selena Gomez, Zoë Kravitz, Ice Spice és Sophie Turner régi haverjai. Sok civil barátja is van, akik segítenek neki a földön maradni; ilyen például Abigail Anderson, akivel még a gimiben egy osztályba járt.

Taylor Swift profi üzletasszony

Intelligens üzleti elmével és természetes kreativitással rendelkezik. Idén felkerült a Forbes milliárdos listájára: ő az első zenész, aki kizárólag a zenéjéből lett milliárdos. A marketing mesterévé is vált.

Megrémít az átlagosságtól való félelem! Szeretném a legtöbbet kihozni a sikerből, mert talán nem tart örökké

– mondta korábban a TMZ-nek Swift.