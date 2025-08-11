RETRO RÁDIÓ

Ennek a csillagjegynek ma szerencsés fordulat következik be a magánéletében

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 08:00
napi horoszkóp csillagjegy magánélet szerencse

Napi horoszkóp – 2025. augusztus 11., hétfő

Kos

Hétfőn úgy érezheti, mintha egy extra adag energiát kapott volna a világtól – pedig „csak” a Hold és a Vénusz trigonja simogatja az auráját, helyreállítva a belső egyensúlyt. Ne lepődjön meg, ha a nap végére nemcsak ön lesz nyugodtabb, hanem a környezete is.

Az Oroszlánnak a mai nap szerencsés fordulatot hozhat a munkában vagy a magánéletben

Bika

A hét első napján végre nemcsak álmodozik a békéről, hanem meg is kapja! A Hold és a Vénusz trigonja finoman kisimítja a lelkét, és olyan békét csempész ön köré, amit már régóta keresett. Szerencsés: a Jupiter különösen a munka vagy az anyagi ügyekben lehet önnel.

Ikrek

Hétfőn az univerzum úgy döntött, hogy ön megérdemli a nyugalom luxusát. A Hold–Vénusz trigon helyreállítja a belső harmóniáját, így a szokásos rohanás helyett most inkább lazítson. A Jupiter egy kellemes meglepetéssel lepheti meg – talán egy váratlan ajándékkal vagy jó hírrel.

Rák

Hétfőn belső békéje és a környezete harmóniája tökéletes összhangba kerül. Érdemes most egy kicsit magára figyelnie, és engednie, hogy a jó érzések feltöltsék. A Jupiter szerencsés hatása különösen akkor csilloghat, ha valamilyen új projekt vagy ismeretség kapcsán nyit a lehetőségek felé.

Oroszlán

A Hold és a Vénusz trigonja hétfőn megnyugtatja a szívét, így bátran vállalhat nagyobb lépéseket. A Jupiter egy váratlan, szerencsés fordulatot hozhat a munkában vagy a magánéletben, ezért érdemes figyelnie a jelekre. A Merkúr előreindulása pedig felpörgeti az ügyeit.

Szűz

A Hold–Vénusz trigonja az érzelmi egyensúlyt és a kapcsolati harmóniát támogatja. Most végre nem érzi úgy, hogy mindent egyedül kell megoldania – több segítője is akad, csak szólnia kell. A Jupiter szerencsés hatása különösen a tanulásban vagy egy új projektben mutatkozhat meg.

Mérleg

Hétfőn mintha egy láthatatlan segítő kéz vezetné a lépteit: a Hold és a Vénusz trigonja kisimítja a konfliktusokat, a vitás helyzetek is békésre fordulhatnak. A Jupiter szerencsét hoz a társasági életébe, vagy akár egy új lehetőség formájában is utat nyithat önnek.

Skorpió

A Hold és a Vénusz trigonja érzelmi stabilitást hoz hétfőre, amitől könnyebben oldódnak a feszültségek. Nem kell mindent egyedül cipelnie – a világ most önnek is segít, csak vegye észre! Jupiter szerencséje különösen a pénzügyekben vagy egy kreatív projektben hozhat örömteli fordulatot.

Nyilas

Ez a nap tökéletes arra, hogy feltöltődjön, vagy végre foglalkozzon egy régen halogatott üggyel. A Jupiter szerencsét hoz, így egy váratlan lehetőség is kopogtathat az ajtaján. A Merkúr előreindulása pedig arra biztatja, hogy ne halogasson – most jó eséllyel minden sikerülni fog, amibe belekezd.

Bak

Ez a hétfő igazán kellemes meglepetéseket tartogat önnek: a Hold és a Vénusz trigonja gondoskodik arról, hogy végre harmónia legyen önben és a környezetében. A Jupiter szerencsés hatása segít, hogy a kitartó munkája gyümölcsöt hozzon, vagy akár egy pozitív fordulat álljon be az életében.

Vízöntő

A Hold és a Vénusz trigonja hétfőn helyreállítja a belső békéjét, és a környezete is nyugodtabbá válik. Jupiter szerencséje különösen a baráti kapcsolataiban vagy egy kreatív ötlet megvalósításában mutatkozhat meg, ezért bátran ossza meg gondolatait másokkal.

Halak

A Hold és a Vénusz trigonja megnyugtatja, és harmóniát hoz a kapcsolataiba. Ez a nap tökéletes arra, hogy rendezze a gondolatait és a szívét – az égi hatások most kifejezetten önnek kedveznek. A Jupiter szerencséje a karrier vagy egy személyes cél terén is előrelépést hozhat.

 

