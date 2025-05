"Nagy családot szeretnék" – Mikes Anna már nagyon vágyik az anyaságra

Az országban nem sok olyan ember van, aki ne ismerné Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmének történetét. A jegyesek, akik a Dancing with the Starsban szerettek egymásba jelenleg is gőzerővel készülnek nagy napra azok után, hogy a sztárséf az év elején a Maldív-szigeteken megkérte Anna kezét. A profi táncosnő ennek kapcsán most elárulta, máig azoknak a napoknak a "boldogságfelhőjében" úszkál, teljesen máshogy érzi magát azóta. Egy dolog azonban továbbra is változatlan: anya szeretne lenni.

Mikes Anna és Krausz Gábor gőzerővel készülnek a nagy napra

Mikes Anna az anyaságról vallott

Nagyon, nagyon vágyom az anyaságra és nagy családot szeretnék. Egyszerűen látom magam előtt a kanapét, ahogy ott három gyerek ül

– közölte a profi táncosnő a TV2 kamerái előtt, hozzátéve, ő kiskora óta álmodozik az anyaságról. Elárulta, amikor az tánciskolájában az ötéveseket nézi táncolni, mindig azon gondolkozik, ő mikor taníthatja majd végre a sajátját. Ennek ellenére nem sürgeti a családalapítást, és nem foglalkozik a várandósságáról szóló pletykákkal sem, mivel jelenleg nincs valóságalapjuk.

Ellenben az esküvővel, aminek szervezésével minden nap foglalkoznak munka után:

Jó érzés menyasszonynak lenni.

Már azt is tudják, milyen lagzit szeretnének: meghittet. Egy olyan nagy napot, amely csak róluk szól, olyan emberekkel, akikkel őszinte és szoros a kapcsolatuk.