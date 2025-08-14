Dr. Sulyok Tamás ezt üzente a súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferencnek

Szerdán jött a megrendítő hír, hogy a legendás énekest, Demjén Ferencet súlyos baleset érte az otthonában, ugyanis felsőcombtörést szenvedett és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor gyors gyógyulást kívánt a sztárnak, most pedig Dr. Sulyok Tamás is üzent neki.

Szívből kívánok gyors és teljes felépülést Demjén Ferencnek! Rózsi a zenéjével generációknak adott erőt az évtizedek során. Most mi küldjük vissza ezt az erőt – visszavárjuk a színpadokra!

– írta Dr. Sulyok Tamás.