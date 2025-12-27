Tragédia: meghalt a nyolcvanas évek ikonikus gitárosa

Elhuny Perry Bamonte, a The Cure nevű zenekar gitárosa. A legendás zenész több száz koncertet adott: most rajongók ezrei gyászolják.

Rajongók ezrei gyászolják a legendás gitárost / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Karácsony napján tették közzé a gitáros halálhírét

A zenekar hivatalos weboldalán erősítették meg a szomorú hírt, miszerint a zenész karácsony napján, rövid betegséget követően elhunyt:

Hatalmas fájdalommal tudatjuk nagyszerű barátunk és zenésztársunk, Perry Bamonte halálhírét, aki karácsonykor, az otthonában hunyt el, rövid betegséget követően.

A zenész 65 éves volt: a halálát okozó betegséget nem hozták nyilvánosságra. Társai csendes, intenzív, intuitív, stabil és rendkívül kreatív emberként írták le elhunyt barátjukat.

Perry Bamonte létfontosságú részét képezte a The Cure történetének. 1984 és 1989 között ideiglenesen, majd 1990-ben teljes értékű tagja lett a bandának. Gitáron, hathúros basszusgitáron és billentyűs hangszereken is játszott a Wish, a Wild Mood Swings, a Bloodflowers, az Acoustic Hits és a The Cure albumokon, valamint több mint 400 koncertet adott 14 év alatt.

2022-ben újra csatlakozott a The Cure-hez, majd további 90 koncertet adott, amelyek a zenekar történetének legjobbjai közé tartoznak. Halálhírét követően a rajongók a közösségi médiában tisztelegtek előtte.

Nyugodj békében, Perry Bamonte. Munkásságod meghatározó korszakot alakított ki a The Cure-ban

- olvasható a Daily Mail cikkében.