Te tudod mely hírességeknek van ma a születésnapja? Itt a lista!

1906. december 18-án Érmihályfalván született Zelk Zoltán magyar költő, akit 1947-ben Baumgarten-díjjal, 1949-ben és 1954-ben Kossuth-díjjal, 1951-ben József Attila-díjjal tüntettek ki, de volt az 1945-ben alapított Szabadság című napilap belső munkatársa, állandó színikritikusa is, 1952-ben pedig gyermeklapot indított Kisdobos címmel, amelynek 1956-ig volt a felelős szerkesztője. További érdekességek a híres magyar költőről itt olvashatók.

Zelk Zoltán költőnek is december 18-án van a születésnapja. Fotó: Hunyady József / Fortepan

Ezek a hírességek is december 18-án születtek

79 éve, ezen a napon született például Steven Spielberg Oscar-díjas filmrendező (Schindler listája, Jurassic Park, E.T.). De ma lett 62 éves a Blöff, az Interjú a vámpírral, és a Hetedik sztárja is, Brad Pitt. Katie Holmes amerikai színésznő pedig ma 47 éves. 82. születésnapját ünnepli emellett Keith Richards a Rolling Stones együttes gitárosai is, aki 1943. december 18-án született. És ha már zene: Billie Eilish, a legkedveltebb amerikai énekesnő és dalszerző is ma lett 24 éves. 1843-ban pedig a magyarországi cukorka- és csokoládéipari termelés megteremtője, Stühmer Frigyes született ezen a napon.

Ma temetik Balázs Pétert

A december 10-én, 82 éves korában elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészlegendát, rendezőt a Farkasréti temetőben búcsúztatják majd délután 14 órakor.

Ma van a kisebbségek napja is

A magyar kormány 1995. szeptember 21-i döntése értelmében minden év december 18-án tartják a kisebbségek napját, megemlékezve a kisebbségek sajátos jogairól. És, hogy miért pont ezen a napon? Mert december 18-án fogadták el az ENSZ Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbséghez tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozatát.

133 éve ezen a napon mutatták be az egyik legkedveltebb balettelőadást is

1892. december 18-án mutatták be Szentpéterváron Pjotr Iljics Csajkovszkij orosz zeneszerző Diótörő című balettjét. A diótörő Pjotr utolsó balettje és egyben utolsó színpadi műve. A történet alapját E. T. A. Hoffmann A diótörő és az egérkirály című meséje ihlette. A Magyar Állami Operaházban először 1927. december 21-én mutatták be. Csajkovszkij egyebek mellett számos hegedű- és zongoraversenyművet is komponált, amikkel Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is nagy sikerrel koncertezett.