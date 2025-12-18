Te tudod mely hírességeknek van ma a születésnapja? Itt a lista!
Ma van többek között az egyik legkedveltebb énekesnő születésnapja. Emellett született december 18-án édességkirály, Oscar-díjas rendező és Kossuth-díjas magyar költő is. Íme a születésnapos hírességek listája!
1906. december 18-án Érmihályfalván született Zelk Zoltán magyar költő, akit 1947-ben Baumgarten-díjjal, 1949-ben és 1954-ben Kossuth-díjjal, 1951-ben József Attila-díjjal tüntettek ki, de volt az 1945-ben alapított Szabadság című napilap belső munkatársa, állandó színikritikusa is, 1952-ben pedig gyermeklapot indított Kisdobos címmel, amelynek 1956-ig volt a felelős szerkesztője. További érdekességek a híres magyar költőről itt olvashatók.
Ezek a hírességek is december 18-án születtek
79 éve, ezen a napon született például Steven Spielberg Oscar-díjas filmrendező (Schindler listája, Jurassic Park, E.T.). De ma lett 62 éves a Blöff, az Interjú a vámpírral, és a Hetedik sztárja is, Brad Pitt. Katie Holmes amerikai színésznő pedig ma 47 éves. 82. születésnapját ünnepli emellett Keith Richards a Rolling Stones együttes gitárosai is, aki 1943. december 18-án született. És ha már zene: Billie Eilish, a legkedveltebb amerikai énekesnő és dalszerző is ma lett 24 éves. 1843-ban pedig a magyarországi cukorka- és csokoládéipari termelés megteremtője, Stühmer Frigyes született ezen a napon.
Ma temetik Balázs Pétert
A december 10-én, 82 éves korában elhunyt Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészlegendát, rendezőt a Farkasréti temetőben búcsúztatják majd délután 14 órakor.
Ma van a kisebbségek napja is
A magyar kormány 1995. szeptember 21-i döntése értelmében minden év december 18-án tartják a kisebbségek napját, megemlékezve a kisebbségek sajátos jogairól. És, hogy miért pont ezen a napon? Mert december 18-án fogadták el az ENSZ Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbséghez tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozatát.
133 éve ezen a napon mutatták be az egyik legkedveltebb balettelőadást is
1892. december 18-án mutatták be Szentpéterváron Pjotr Iljics Csajkovszkij orosz zeneszerző Diótörő című balettjét. A diótörő Pjotr utolsó balettje és egyben utolsó színpadi műve. A történet alapját E. T. A. Hoffmann A diótörő és az egérkirály című meséje ihlette. A Magyar Állami Operaházban először 1927. december 21-én mutatták be. Csajkovszkij egyebek mellett számos hegedű- és zongoraversenyművet is komponált, amikkel Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is nagy sikerrel koncertezett.
Négy helyen lesz véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között az Újpesti Ifjúsági Házban ( 1042. Budapest, István út 17–19.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Lurdy Házban (1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
Nem sok minden változik az időjárásban
A koponyeg.hu szerint csütörtökön is borult, vagy erősen felhős, párás idő várható, de főleg a déli tájakon kisüthet a nap. Gyenge eső, vagy szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet kissé emelkedik, +6 fok köré.
Ingyenes építészeti előadás lesz az Ötpacsirta utcában
A Magyar Építőművészek Szövetségének székházában (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) ingyenes előadást hallhatnak az érdeklődők Kovács Dániel művészettörténész, muzeológus, kurátor előadásában a brutalista építészetről 17 órás kezdettel. Az eseményről további információk itt találhatók.
